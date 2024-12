PSG : Luis Enrique n’est pas satisfait de son effectif

A plusieurs reprises depuis le début de la saison, Luis Enrique s’est dit satisfait de son effectif. Cependant, selon les dernières indiscrétions, le technicien espagnol ne le serait pas pleinement.

Depuis son arrivée au PSG et plus particulièrement cette saison, Luis Enrique ne cesse de se dire satisfait de son effectif, à l’image d’une sortie au courant du mois de novembre : « Le nouveau buteur que j’ai réclamé ? J’ai dit ça ? J’ai des doutes. Je ne parle jamais de joueurs que je n’ai pas. Non, je n’ai pas de manque de joueurs. Il y a certains joueurs qu’on a tenté, mais qui n’ont pas pu venir. Certains voulaient et pouvaient venir, mais le prix était trop élevé. On ne va pas payer pour ça. Je suis très satisfait du mercato qu’on a réalisé« . Cependant, selon les dernières indiscrétions de nos confrères d’RMC Sport, le technicien espagnol ne serait pas « complètement satisfait de son effectif et pense qu’il lui manque certains profils ». Ainsi, le prochain mercato d’hiver de ce mois de janvier 2025 pourrait être l’occasion de rectifier le tir, sans pour autant faire de révolution en cours de saison. En effet, le mot d’ordre reste la patience malgré une prise de conscience après la défaire face au Bayern Munich (1-0) en Ligue des Champions.