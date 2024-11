Le PSG reçoit l’Atlético Madrid ce mercredi (21h sur Canal +) pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions. A la veille de cette rencontre, Luis Enrique tient la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Le sentiment avant PSG / Atlético Madrid

« Le sentiment est presque le même que pour les autres journées de Ligue des Champions: de l’optimisme, de la confiance et l’objectif très clair de prendre les trois points ».

Le duel face à Diego Simeone, avec un style de jeu différent

« Je n’ai pas de préférence. Je jouerai de nouveau contre M.Simeone comme lorsque nous étions joueurs, puis entraineurs. J’admire quand je vois un entraîneur qui reste autant d’années dans un grand club. Quand tu restes aussi longtemps, c’est que tu est un entraîneur incroyable. Ce sera un match difficile contre un adversaire qui sait très bien jouer avec des très grandes individualités ».

L’Atlético Madrid au plus haut niveau

« Tous leurs joueurs sont internationaux. Ils seront très compétitifs et seront de haut-niveau. On arrive à la moitié du calendrier, on ne sait pas trop ce qu’il va se passer; On se concentre sur le match de demain ».

Un PSG à deux visages ?

« On a toujours le même visage. Si je fais référence aux facettes de jeu que je veux contrôler, je suis très satisfait de mon équipe. Je signerai pour les mêmes statistiques en attaque ou en défense que face à Gérone ou le PSV mais un autre résultat ».

PSG / Atlético Madrid, un match décisif ?

« Si demain, l’une des équipes perd mais gagne les quatre matchs suivants, elle se qualifiera dans les 24. Non, ce n’est pas un match décisif. Qu’il soit important et que nous voulions gagner, aucun doute. Si on regarde notre calendrier, il est plus ardu mais personne ne sait ce qu’il va se passer dans le foot ».

La paire Marquinhos / Pacho

« Je n’ai aucun doute qu’on puisse s’améliorer en défense ou en attaque pour ce duo Pacho-Marquinhos ou Skriniar-Beraldo ou au milieu de terrain. Je comprends que vous vouliez parler des joueurs individuellement mais nous analysons les choses d’un point de vue global ».

🗣️ Luis Enrique : « Ma gestion du groupe ? Pour un match de LDC, un entraîneur ne doit pas faire de calculs. Tout le monde veut jouer demain. Tout le monde est prêt ! » 🔥#PSGATM pic.twitter.com/qFgwnQwNiR — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 5, 2024 X : @CanalSupporters

L’inefficacité de son attaque

« Allons-nous marquer plus de buts? C’est un autre contexte. Nous travaillons chaque semaine pour améliorer notre efficacité mais en tant qu’entraîneur, je veux les même statistiques que face au PSV ou Gérone. On ne peut pas dire : on va acheter un joueur qui marque tant de buts, on fait avec notre équipe et les joueurs qui sont le mieux placés pour conclure une action ».

A propos d’Antoine Griezmann

« Il a presque la double nationalité . C’est un joueur très complet, polyvalent avec des statistique incroyables. C’est un joueur vital pour l’Atlético et il va falloir le surveiller de près ».

Donnarumma ou Safonov titulaire ?

« Vous le découvrirez demain. Demain matin après un bon cappuccino, je vais décider quel gardien sera le plus à même de jouer. Si demain, quelqu’un se réveille avec la grippe on pleure ou on rit? On décidera qui seront les 11 chanceux qui joueront mais tout le monde est numéro 1 ».

Luis Enrique approché par l’Atlético dans le passé

« Oui mais j’avais déjà pris ma décision. Si j’y étais allé, je ne serais pas resté la moitié du temps de Simeone. Ils ont trouvé en Simeone le meilleur entraîneur possible ».