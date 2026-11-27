Le PSG retrouve les terrains demain soir (20h45, Ligue 1 +) avec la réception de Lorient. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Trois jours après son match nul contre l’AS Roma lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-2), le PSG retrouve le Parc des Princes demain soir avec la réception du FC Lorient pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Leader avec trois points d’avance, le club de la capitale voudra s’imposer devant ses supporters afin de repartir de l’avant et de conserver sa place de leader du championnat. Comme c’est de coutume avant chaque match des Rouge & Bleu, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a évoqué le match nul contre la Roma, la rencontre contre Lorient, la possibilité de recruter cet hiver, Warren Zaïre-Emery et son potentiel 200e match avec le PSG, la possibilité de faire jouer Nuno Mendes et Achraf Hakimi plus haut sur le terrain, la polyvalence de ses joueurs…

La gestion de l’enchaînement des matches (PSG TV)

« Il faut tout le temps s’adapter. Jouer tous les trois jours, ce n’est pas facile, et gérer les joueurs de la meilleure manière possible. L’année dernière, on n’avait pas gagné contre Lorient. »

Le style de jeu du PSG (PSG TV)

« Il faut avoir ce type de liberté pour entrainer des situations générales comme la mobilité contrôlée. Pour défendre, tu dois être bien positionné. Cette balance, cet équilibre est difficile, sinon toutes les équipes joueraient comme nous. Il faut avoir des joueurs avec l’intelligence et la capacité à gérer ça. »

La possibilité de recruter lors du mercato hivernal

« On continue avec ça (agacé)… Je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai dit. On reste ouverts, comme d’habitude, pour améliorer l’équipe au mercato, mais ce n’est pas facile.. »

La 200e de Warren Zaïre-Emery avec le PSG

« Ça montre que c’est un joueur différent, un titi, un joueur avec beaucoup de qualités en tant que professionnel et que personne. C’est un plaisir de l’avoir. Je sais qu’il voudrait jouer tous les matches, c’est le cas de tous les joueurs. Il est spécial pour nous, il sera titulaire demain et j’espère qu’on gagnera pour profiter de ce moment spécial pour lui.«

La possibilité de faire jouer Achraf Hakimi et Nuno Mendes plus haut

« Ce que je peux dire, c’est qu’on essaie toujours d’améliorer l’équipe avec les joueurs que nous avons car on est en dehors du mercato. On pense à des solutions à chaque match. On cherche toujours à changer des choses, trouver des choses qui peuvent faire naître des doutes mais que les joueurs sont capables de gérer. On est toujours ouverts à toutes les possibilités. Nuno a déjà joué comme ailier et Achraf est pratiquement un attaquant tout le temps. On cherche encore à améliorer l’équipe. Après, ce sont les joueurs qui donnent la réponse et le terrain. »

Les buts du PSG viennent de partout

« Ma plus grande fierté ? Je suis fier de beaucoup de choses, que les milieux, attaquants ou les défenseurs marquent. Nous sommes aussi la meilleure équipe sur les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs, mais personne ne me pose la question. Je suis fier chaque fois qu’on parle de mon équipe. Quand tu gagnes beaucoup, les attentes sont très hautes et c’est très difficile de gagner chaque match. C’est important pour nous de considérer que chaque match est particulier et qu’on mérite de gagner.«

Le rôle de son staff

« Si vous comparez avec les équipes anglaises, nous avons un staff réduit. On pense que c’est mieux d’avoir moins de personnes et de tout partager et valoriser ce qu’on fait. Chacun fait son propre chemin pour être performant. Il y a beaucoup de manières d’être performant. C’est facile à dire mais difficile à faire : même si tu as gagné, le passé ne sert à rien. Il faut penser de manière différente. J’ai un staff de très haut niveau. »

La polyvalence de ses joueurs

« Ça ne vient pas de moi, c’est leur condition, leur mentalité à changer. Ça ne marche pas comme ça dans une équipe comme la nôtre, une équipe différente. Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Hakimi, Beraldo… Ils jouent partout, il n’y a pas de problème. Mais Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Vitinha qui était ailier ou deuxième attaquant la première année… Il faut être ouvert et penser que le football moderne change. Pendant le match, c’est plus facile de gérer les difficultés parce qu’on a des joueurs qui peuvent jouer partout. Il faut chercher à transmettre aux joueurs qu’ils peuvent le faire. On aime avoir des joueurs de qualité, qui s’adaptent, parce qu’on a des phases de possession plus longues. Il y a toujours des surprises, avec des joueurs dont on ne pensait pas qu’ils pouvaient faire cela. Il y a un mois, Vitinha m’a dit qu’il profitait quand il défendait. »

Lorient

« Même si l’entraîneur a changé, l’équipe a la même idée, elle est très forte en défense. C’est l’une des cinq meilleures défenses d’Europe. Ils ont un bloc bas, très solidaire, c’est très difficile d’avoir le temps pour choisir la meilleure option. Il faut être plus attentif que d’habitude, ce sera très compliqué. L’année dernière, on n’a pas gagné les deux matchs contre eux. Il faudra être plus fort demain pour prendre les trois points. »