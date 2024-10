PSG : Luis Enrique tacle le FC Barcelone et Ronald Araujo

La diffusion du troisième et dernier épisode de la série documentaire sur Luis Enrique est prévue ce lundi 14 octobre sur Movistar +. L’occasion de faire sortir de nouveaux extraits, dont une déclaration du technicien espagnol à l’encontre de Ronald Araujo, triste protagoniste du quart de finale de C1 la saison passée entre le PSG et le FC Barcelone.

Depuis plusieurs semaines maintenant, la chaîne espagnole Movistar + diffuse et tease une série documentaire sur Luis Enrique. Le technicien espagnol a accueilli des caméras dans son quotidien au cours de première saison sur le banc du Paris Saint-Germain. Dans le dernier épisode, diffusé ce lundi 14 octobre, on y entend l’ancien sélectionneur de La Roja s’exprimer sur Ronald Araujo. Ce dernier, en se faisant expulser au match retour, a été un protagoniste malheureux du quart de final de Ligue des Champions de la saison passée entre le PSG et le FC Barcelone. Un coup flairé par Luis Enrique : « Araujo est un joueur de haut niveau, mais c’est celui qui a le plus de problèmes avec la sortie du ballon. Chaque fois qu’il reçoit le ballon, nous bloquons une ligne de passe et nous sommes à l’intérieur« , a déclaré le coach du Paris Saint-Germain. Une déclaration qui suit celle sur le FC Barcelone de Xavi, sortie il y a quelques semaines : « Le Barça n’est pas une équipe dominante et ce n’est pas une bonne équipe défensive. Ils n’ont pas de qualité défensive. Ils ne font que balancer. Ter Stegen a battu le record de passes longues. Ils jouent comme Eibar« .