PSG : Luis Enrique totalement satisfait de son effectif

Dans les derniers instants de ce mercato estival 2024, le PSG ne devrait pas recruter de nouveaux joueurs. En effet, outre les différents paramètres qui font un marché des transferts, Luis Enrique serait pleinement satisfait de son effectif.

Alors que de nombreux suiveurs et supporteurs du Paris Saint-Germain s’attendaient à des renforts offensifs et défensifs, le club de la capitale ne semble pas être sur la même longueur d’onde. En effet, selon Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, Luis Enrique aurait demandé à ses dirigeants de ne recruter personne en cette fin de mercato estival sauf en cas de départ de Milan Skriniar. En interne, la direction parisienne se dit très heureuse de l’effectif en place sous les ordres du technicien espagnol. Si le couloir droit défensif est pointé du doigt pas beaucoup comme étant léger notamment derrière Achraf Hakimi, Luis Enrique aurait grandement confiance en Yoram Zague pour se faire doublure de l’international marocain. Le Paris Saint-Germain a multiplié les approches de latéraux droits, sans aller au bout à chaque fois. Toujours selon Loïc Tanzi, Warren Zaïre-Emery et Marquinhos sont considérés comme étant des options sur le couloir droit en cas de pépins avec Achraf Hakimi.

🚨 Luis Enrique a GRANDEMENT CONFIANCE en Yoram Zague pour être la doublure d’Achraf Hakimi.



Le PSG a exploré plusieurs pistes pour recruter un latéral droit, mais la direction n'a jamais été au bout ❌



WZE et Marquinhos peuvent aussi dépanner à ce poste ⏳



[@Tanziloic] pic.twitter.com/5dnk0QHM9n — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 30, 2024 X : @CanalSupporters

Concernant la piste menant le PSG à Tomas Araujo, le défenseur portugais a été envisagé par la direction parisienne à la seule condition d’un départ de Milan Skriniar.