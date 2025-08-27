PSG : Luis Enrique toujours pas sanctionné après la finale de la CdM des Clubs

Un mois et demi après la finale de la Coupe du Monde des Clubs entre le PSG et Chelsea, l’incident impliquant l’entraîneur parisien Luis Enrique refait surface. Malgré un geste agressif envers l’attaquant Joao Pedro, le technicien espagnol n’a toujours pas été sanctionné par les instances du football.

L’altercation s’est produite le 13 juillet dernier, à l’issue d’une finale perdue par le PSG (0-3). Très nerveux, Luis Enrique a eu un accrochage verbal avec l’attaquant adverse, Joao Pedro, qui a dégénéré en un geste s’apparentant à une gifle. Cet acte a surpris de nombreux observateurs, car il tranche avec l’image que le coach a renvoyée depuis son arrivée à Paris à l’été 2023. Réputé intense sur le banc et parfois direct avec les journalistes, il s’était toujours montré soucieux de ne pas transmettre sa nervosité à son équipe publiquement, et encore moins de s’en prendre à un adversaire.

Silence de la FIFA et absence de dossier disciplinaire

Malgré la gravité du geste, la FIFA n’a pas transmis de dossier disciplinaire. Un mois et demi après l’incident, l’instance internationale a affirmé qu’il n’y avait « pas de nouvelles » concernant un éventuel cas disciplinaire contre l’ancien sélectionneur espagnol. D’après les informations recueillies par nos confrères de L’Equipe, aucun dossier n’a été transmis à l’UEFA ou à la LFP, ce qui garantit la présence de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain en ce début de saison en Ligue 1, et pour la reprise de la Ligue des Champions.

