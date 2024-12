PSG / Lyon – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG retrouve les terrains avec la réception de Lyon pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront retrouver le goût de la victoire en championnat.

Après son large succès contre Salzbourg en Ligue des champions (0-3), le PSG retrouve les terrains ce dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Olympique Lyonnais en clôture de la quinzième journée de Ligue 1. Après deux nuls consécutifs en championnat, les Parisiens voudront s’imposer de nouveau ce soir afin de profiter des faux pas de Marseille et de Monaco pour reprendre le large en tête de la Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet.

A voir aussi : PSG / OL – Les Lyonnais restent méfiants avant d’affronter Paris

Le coach du PSG a décidé de se passer de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Randal Kolo Muani mais peut compter sur le retour de Senny Mayulu. Lucas Hernandez, qui a fait son retour sur les terrains contre Salzbourg, figure également dans le groupe. Muet depuis plusieurs matches, Bradley Barcola aimerait retrouver le chemin des filets contre son ancien club et ainsi retrouver sa place de meilleur buteur du championnat, qui appartient désormais à Jonathan David. À moins d’une heure et demie de la rencontre, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’Olympique Lyonnais ? Partagez votre pronostic dans les commentaires ci-dessous. Mardi soir, le PSG s’était largement imposé sur la pelouse de Salzbourg (0-3). Un score annoncé ici par Niko, coridon, Randy Msy, jerm1, laf et Parisienmaniia. Bravo à eux !