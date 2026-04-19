PSG / Lyon – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Pour ce choc, Luis Enrique devrait apporter quelques retouches à son onze de départ.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après sa victoire mardi soir à Anfield contre Liverpool (0-2), le PSG retrouve les terrains ce dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – de Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Touché à la cuisse contre les Reds, Nuno Mendes est préservé alors que Quentin Ndjantou poursuit sa rééducation après son opération à l’ischio-jambier en début d’année. Également touché contre Liverpool, au genou lui, Désiré Doué ne figurait pas dans le point médical du PSG et est donc apte à jouer contre les Lyonnais. Fabian Ruiz, qui a repris l’entraînement collectif cette semaine, devrait aussi faire son retour dans le groupe de Luis Enrique, lui qui n’a plus joué depuis le 20 janvier.

Senny Mayulu titulaire au milieu de terrain ?

Pour son onze de départ contre Lyon, le coach du PSG devrait apporter quelques modifications par rapport à son équipe alignée sur la pelouse d’Anfield. Dans les buts, pas de changement avec la présence de Matvey Safonov. En défense, L’Equipe et Le Parisien s’accordent à dire que Luis Enrique va aligner Illia Zabarnyi en défense centrale aux côtés de Willian Pacho. Achraf Hakimi et Lucas Hernandez occuperaient les couloirs. Les deux quotidiens ont également le même milieu de terrain avec un trio composé de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Senny Mayulu. Enfin, ils sont aussi d’accord sur les trois attaquants que devraient aligner Luis Enrique. Khvicha Kvaratskhelia occuperait le couloir droit, Ousmane Dembélé le poste de faux numéro 9 et Bradley Barcola le couloir gauche.

La composition probable du PSG selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola La composition probable de Lyon selon L’Equipe : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (cap.), Kluivert, Abner – Mangala, Morton -Merah – Endrick, Moreira

selon L’Equipe : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (cap.), Kluivert, Abner – Mangala, Morton -Merah – Endrick, Moreira La composition probable de Lyon selon Le Parisien : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (cap.), Kluivert, Abner – Mangala, Morton, Tessmann – Endrick, Moreira

compositions probables PSG / Lyon (L’Equipe)