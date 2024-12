PSG / Lyon – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche soir, le PSG affrontait l’Olympique Lyonnais en clôture de la quinzième journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés (3-1) dans le sillage d’un très bon Désiré Doué, auteur de son meilleur match à Paris.

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon en clôture de la quinzième journée de Ligue 1 (3-1). Avec ce succès, le club de la capitale reprend ses distances avec ses poursuivants, Marseille et Monaco, qui pointent désormais à sept points. Pour ce choc face aux Lyonnais, Luis Enrique avait décidé de faire quelques surprises dans son onze, avec notamment la titularisation de Désiré Doué. L’ancien Rennais, qui interchangeait très souvent sur les postes offensifs, a sans aucun doute été l’homme du match. Dans tous les bons coups offensifs, il a délivré une passe décisive à Ousmane Dembélé pour le premier but avant de provoquer un penalty, transformé par Vitinha. Il aurait pu ponctuer sa prestation XXL d’un magnifique but, mais sa réalisation a été refusée pour un hors-jeu d’Achraf Hakimi sur l’action. Le milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves a aussi répondu présent ce soir. Les trois joueurs ont éteint l’entrevue lyonnais et n’ont pas hésité à se projeter vers l’avant pour apporter le danger.

Ousmane dembélé décisif, Beraldo en difficulté

De retour de suspension, Ousmane Dembélé, outre son but, a aussi beaucoup pesé sur la défense lyonnaise, continuant à faire des différences avec sa vitesse et ses dribbles. Titulaire en défense centrale au côté de Willian Pacho, Lucas Beraldo a encore eu du mal ce soir lors de la victoire du PSG contre Lyon. L’international brésilien, dans un rôle d’axial droit qui n’est pas forcément son poste de prédilection, a rendu une performance neutre. Autre joueur un peu en difficulté, Lee Kang-in. L’international sud-coréen, qui aurait pu tuer le match en première mi-temps, mais qui a raté son face-à-face avec le gardien lyonnais en raison d’un contrôle raté, a été assez discret. Placé un peu plus au cœur du jeu en seconde période, il n’a pas non plus brillé, même s’il s’est procuré une grosse occasion qui a terminé dans le petit filet (64e).