PSG / Manchester City – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG défie Manchester City à l’occasion de la 7e journée de phase ligue de la Ligue des champions. Une rencontre à ne pas perdre pour les Rouge & Bleu.

Après plusieurs semaines d’attente, la rencontre entre le PSG et Manchester City en Ligue des champions approche à grand pas. Les deux formations sont en difficulté dans la compétition et doivent s’imposer pour garder leur destin en main avant la dernière journée de la compétition la semaine prochaine. Et pour cette affiche face aux Citizens, Luis Enrique pourra compter sur un effectif au complet avec les retours de Marquinhos, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous ce choc entre le PSG et Manchester City ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le leader de Ligue 1 était parvenu à renverser le RC Lens au stade Bollaert (1-2). Un bon résultat annoncé ici par dva, Willou, so, Au_dessus_c’est_valdo, PirloArrow, Patangus, Keuja#97250 et Jacky fout. Félicitations à eux !!!