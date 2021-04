PSG / Manchester City : annoncez votre pronostic

C’est le jour J. Après plusieurs jours d’attente, le PSG et Manchester City s’affrontent (21h sur RMC Sport 1) – au Parc des Princes – à l’occasion de la demi-finale aller d’UEFA Champions League. Et chose rare avant ce match, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe au complet pour affronter les Citizens. De son côté, Pep Guardiola pourra notamment composer avec Kevin De Bruyne, son joueur phare. Alors comment sentez-vous ce match aller entre le PSG et Manchester City, avant la confrontation retour la semaine prochaine (4 mai) ? Annoncez votre pronostic ici.

Le week-end dernier, le PSG s’était imposé sur la pelouse du FC Metz en Ligue 1 (3-1) grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un pénalty de Mauro Icardi. Un score annoncé ici par Supras, Thierry17, MuGeN, bibifuck, Baby Bejita, Marcus Garmuche de la plata, phil78 et parisienmania. Félicitations !