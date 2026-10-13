Manchester City / PSG – Kvaratskhelia, une belle occasion à saisir pour briller à nouveau

Discret depuis le début de la saison avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia peut profiter de cette rencontre de prestige face à Manchester City pour revenir sur le devant de la scène.

Si le PSG reste sur quatre victoires toutes compétitions confondues, certains joueurs n’ont pas encore réellement lancé leur saison. Cette rencontre de prestige face à Manchester City en Ligue des champions, ce mercredi, est ainsi une belle occasion à saisir pour certains, notamment Khvicha Kvaratskhelia.

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Une entrée pleine d’envie face au Mans

Deux mois après le lancement de la saison 2026-2027, le Géorgien n’a pas encore montré son meilleur visage. Malgré un but inscrit lors de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1) pour le premier match officiel des Rouge & Bleu, le numéro 7 parisien peine à afficher son meilleur rendement. Cette rencontre face aux Skyblues représente donc une belle occasion à saisir pour l’ailier de 25 ans : « retrouver rythme and Blues afin d’incarner de nouveau ce qui se fait de mieux dans le jeu et le succès. Pour retrouver, aussi, le sourire et cette panoplie de facteur X, de ‘game changer’, qui en avait, lors de la dernière campagne européenne, fait le meilleur joueur de la compétition (10 buts et 6 passes décisives) », rapporte Le Parisien. Pour l’instant, le double champion d’Europe n’a pas démarré au mieux sa troisième saison sous le maillot parisien, malgré une préparation complète à l’intersaison. Un constat décevant pour un candidat sérieux au Ballon d’Or 2026. Même si le pic de forme des joueurs de Luis Enrique est attendu pour plus tard dans la saison, ce n’était sans doute pas un hasard si Khvicha Kvaratskhelia était resté sur le banc pendant l’intégralité du premier match de Ligue des champions face au Slovan Bratislava (6-1), le 9 septembre dernier, une première depuis son arrivée à Paris.

Mais pas de quoi remettre en question ses qualités ni sa relation avec Luis Enrique. Laissé à trois reprises sur le banc au coup d’envoi lors des neuf matchs disputés par les Rouge & Bleu depuis le début de la saison, Khvicha Kvaratskhelia peut compter sur le soutien de son entraîneur, qui n’avait pas hésité à le défendre face à la presse la semaine passée : « Comme d’habitude, vous vous préoccupez de choses très banales dans le football : si un joueur est dans un meilleur moment ou pas, si on gagne ou on perd. C’est normal et je peux le comprendre. Mais à mon avis, je suis préoccupé des choses importantes et je pense que Kvara a montré son niveau depuis qu’il est arrivé ici. C’est un joueur de très haut niveau et je suis content de l’avoir. Les joueurs ne sont pas des machines, ce sont des humains et c’est habituel pour l’équipe et les joueurs d’avoir des hauts et des bas. Ce n’est pas préoccupant. » Lors de la victoire face au Mans (3-1), le week-end dernier, Khvicha Kvaratskhelia a fait partie des cadres qui ont fait basculer la rencontre. Quelques minutes après son entrée en jeu, l’ancien Napolitain a redonné l’avantage à son équipe. « Le Géorgien a non seulement remis Paris sur la voie du succès, mais aussi signé une entrée pleine de peps et davantage en adéquation avec les standards d’un joueur de sa dimension. Est-ce à dire que Kvara a retrouvé sa capacité à faire basculer un match sur une accélération, un dribble, une frappe dont lui seul a le secret ? Ce dernier entend de nouveau marquer la plus prestigieuse des coupes d’Europe de son empreinte », conclut le quotidien francilien.

Un mot pour décrire, avec Luis Enrique. 💬👀 https://t.co/ysia7qPc3I — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 12, 2026