PSG / Manchester City : les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG et Manchester City s’affrontent pour un match capital dans cette saison régulière de Ligue des champions. Les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

C’est le jour J. Le PSG va jouer une partie de son avenir européen ce mercredi soir au Parc des Princes (21h sur Canal Plus). Une victoire face à Manchester City mettrait en bonne posture les Parisiens pour une qualification pour les barrages de la compétition. Et pour espérer ce scénario, Luis Enrique a fait quelques choix forts avec la titularisation de Fabian Ruiz à la place de Warren Zaïre-Emery et la présence de Lee Kang-In. Ousmane Dembélé débute sur le banc.

Fabian Ruiz préféré à Zaïre-Emery

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma sera titulaire. En charnière centrale, le capitaine Marquinhos fait son retour après trois matches d’absence et sera associé à Willian Pacho. Autre retour de taille, celui d’Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Nuno Mendes occupera, lui, le couloir gauche. Dans l’entrejeu, le trio Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves est associé. Enfin, pour l’attaque, Lee Kang-In est titulaire. Il sera accompagné par Désiré Doué et Bradley Barcola.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Manchester City

Septième journée de phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Szymon Marciniak – Arbitres assistants : Tomasz Listkiewicz et Adam Kupsik – Quatrième arbitre : Damian Kos – VAR : Tomasz Kwiatkowski et Tiago Martins

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Doué, Lee, Barcola Remplaçants : Safonov, Tenas, Kimpembe, Ramos, Dembélé, Asensio, L.Hernandez, Mayulu, Zaïre-Emery, Beraldo, Zague, Tape

Le XI de Manchester City : Ederson – M. Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol – Silva, Kovacic – Foden, De Bruyne (c), Savinho – Haaland Remplaçants : Ortega, Carson, Stones, Grealish, Gündogan, Wright, Alleyne, O'Reilly, Lewis, McAtee.

