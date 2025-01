PSG / Manchester City – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG recevait Manchester City lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a dominé, il s’est offert une magnifique victoire (4-2).Joao Neves, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont brillé.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG est passé par tous les états ce mercredi soir. Dominateur en première période, le club de la capitale s’est vu refuser un but en toute fin de première mi-temps pour un hors-jeu minime de Nuno Mendes. Au retour des vestiaires, les Parisiens vont se faire surprendre deux fois en trois minutes (50e et 53e). Malgré un coup sur la tête, les joueurs de Luis Enrique ne vont pas abdiquer et réduire le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, entré à la pause, sur un superbe travail de Bradley Barcola. Ce dernier, qui semblait réticent à percuter lors du premier acte, a fait ce qui fait sa force sur le but de l’international portugais. Il fera également trembler les filets suite à une magnifique frappe de Désiré Doué qui s’est écrasé sur la barre qu’il a reprise de volée pour égaliser.

A voir aussi : LdC – Dans une soirée de folie, le PSG renverse Manchester City (4-2)

Joao Neves en feu

Troisième buteur du match, Joao Neves a très certainement réalisé son meilleur match depuis son arrivée au PSG. Partout sur le terrain, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, s’est projeté et n’a pas hésité à tenter sa chance. Petit par la taille (1m75), l’international portugais a propulsé le ballon de la tête sur une magnifique passe de Vitinha. La plupart des Parisiens ont brillé lors de cette rencontre, même si Lee Kang-in a semblé être un degré moins bon de ses coéquipiers, lui qui a été remplacé à la mi-temps. Si Nuno Mendes a encore brillé offensivement, l’international portugais a été plus perfectible défensivement, comme sur l’action du premier but de Manchester City où il se fait passer trop facilement par Akanji.

Les notes des joueurs du PSG : Donnarumma (6,5) – Hakimi (7,5), Marquinhos (7), Pacho (7), Mendes (5,5) – Neves (9), Vitinha (7), Ruiz (7) – Barcola (8,5), Doué (7), Lee (5,5), Dembélé (8)