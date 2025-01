PSG / Manchester City – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a renversé Manchester City dans un match héroïque en Ligue des champions (4-2). Un succès obtenu grâce à une équipe qui n’a jamais lâché.

Le PSG a fait vivre une soirée de rêve à ses supporters. Dominateurs durant toute la rencontre, les joueurs de Luis Enrique étaient pourtant menés 0-2 dès le retour des vestiaires par Manchester City. Mais cette équipe parisienne a fait preuve d’un mental d’acier pour ne pas sombrer et réaliser une remontée historique dans l’histoire des Rouge & Bleu en Ligue des champions (4-2). Un succès qui replace le PSG au 22e rang du classement et permet d’avoir son destin entre les mains. Un match nul sur la pelouse du Stuttgart la semaine prochaine suffira pour s’assurer une place en play-off.

João Neves, le Petit Prince du Parc

Si l’ensemble des joueurs a montré un mental à toute épreuve durant cette rencontre, certaines individualités sortent du lot à l’image de João Neves, élu homme du match (8 dans L’Equipe, 8.5 dans Le Parisien). « Le Petit Prince du Parc, c’est lui. Il a produit un petit chef-d’oeuvre. Avec un engagement total, une justesse infinie dans ses orientations et un sens du décalage remarquable, il a harcelé les Anglais jusqu’au bout. Malheureux sur cette déviation involontaire qui amène le but d’Haaland (53e), il est à l’origine du deuxième but (2-2, 60e) et délivre Paris sur une tête à bout portant exceptionnelle (3-2, 78e) », analyse L’E. Souvent décrié pour ses performances irrégulières en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a livré une prestation aboutie dans les buts et reçoit la note de 7/10 dans les deux quotidiens. « Enfin une prestation de haute volée dans un grand rendez-vous ! Avant d’encaisser 2 buts en 3 minutes, l’Italien avait gardé les siens dans le match à plusieurs reprises (13e, 21e, 39e). Et encore, sur l’ouverture du score, il a réalisé un superbe arrêt devant Bernardo Silva avant de céder (50e). Il faut, une nouvelle fois, noter un jeu au pied en amélioration et des sorties sur coups de pied arrêtés », souligne le quotidien sportif.

Mais deux joueurs ont sonné la révolte durant cette seconde période. Après une première mi-temps timide, Bradley Barcola a enfin retrouvé ses qualités de percussion sur son aile gauche. Et le numéro 29 parisien termine la rencontre avec un but et une passe décisive et reçoit la note de 8/10 dans Le Parisien. « S’il a eu du mal à faire des différences en première période, l’international tricolore a montré un tout autre visage après la pause. Plus inspiré sur son aile gauche, il dépose Nunes pour aller offrir le but à Dembélé en retrait (1-2, 55e). Il égalise, ensuite, en reprenant la frappe de Doué (2-2, 60e). Le but de l’espoir, son premier en C1 cette saison. » Entré à la pause en lieu et place d’un Lee Kang-In décevant, Ousmane Dembélé a montré la voie en l’espace de 45 minutes (8/5/10) : « Il a tout de suite amené du dynamisme et de la présence. L’ancien Barcelonais relance Paris en marquant du gauche (1-2, 55e) et ne passe pas loin du doublé en fracassant la barre (70e) avant de se heurter à Ederson (86e) », salue le quotidien francilien.