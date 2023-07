PSG : Manchester United en avance pour Rasmus Højlund

La course entre le PSG et Manchester United touche à sa fin. La piste menant au 9 danois semble de plus en plus compromise pour le club de la capitale.

Le PSG toujours à la recherche d’un numéro 9 a coché le nom du géant danois. Le jeune joueur qui attise les convoitises sort d’une année 2023 pleine de promesses. Arrivé en provenance d’Autriche à 19 ans, Rasmus Hojlund a passé la première partie de saison sans marqué le moindre but. Une fois adapté au système Gaspierini de l’Atalanta Bergame, l’attaquant a inscrit 15 buts toutes compétitions confondues. Une exposition immédiate qui n’a pas manqué t’attirer l’attention. 1m91, gaucher, bon balle au pied et pas avare d’effort, ces 6 très bons moins ont suffit à convaincre les Red Devils et les Rouge & Bleu. À l’heure actuelle, le club anglais a prit de l’avance. Selon Fabrizio Romano le buteur de Bergame donne sa priorité au club mancunien avec qui il dispose d’un accord. Le journaliste italien poursuit en évoquant une offre de 60M€ transmise à l’Atalanta qui de son côté en attend près de 70M€.

RMC Sport annonce que le PSG a également trouvé un accord avec le joueur et qu’une offre de 50M€ a été transmise, offre finalement refusée. Fabrice Hawkins évoque par ailleurs, qu’aux yeux d’Højlund, le PSG n’est qu’un « plan B » en cas d’échec avec Manchester United. Le club parisien serait également prêt à inclure Hugo Ekitike, pisté par l’Atalanta selon la presse italienne, dans l’opération.