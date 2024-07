PSG : Marco Asensio et Kang-In Lee démarrent leur préparation

Alors que la reprise est prévue le 15 juillet prochain au Campus PSG, certains joueurs ont pris quelques jours d’avance. C’est le cas de Marco Asensio et Kang-In Lee qui démarrent leur préparation ensemble.

Alors que Luis Enrique attend ses troupes au Campus PSG à Poissy (78) ce lundi 15 juillet afin de débuter la préparation de la saison 2024/2025, Marco Asensio et Kang-In Lee semblent avoir pris un peu d’avance. En effet, c’est du côté de Majorque, sur la pelouse du centre d’entraînement Son Bibiloni, que les deux joueurs du Paris Saint-Germain ont repris la course ensemble ce mardi 9 juillet. L’Espagnol a été formé et a disputé deux saisons en professionnel avec le RCD Majorque, quand le sud-Coréen y a évolué de 2021 à 2023 et son transfert au PSG. Les clichés ont été publiés sur les réseaux officiels du club de Liga.