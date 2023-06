PSG : Marco Asensio et Manuel Ugarte arrivés à Paris

Le PSG semble préparer la saison prochaine avec plus d’avance qu’à l’accoutumée. En effet, alors que le marché des transferts estival 2023 n’ouvre ses portes que le 10 juin prochain, le club de la capitale serait tout prêt de boucler ses deux premières recrues cinq jours avant cette échéance.

Selon les derniers échos de la presse européenne, Manuel Ugarte et Marco Asensio devraient s’engager ce lundi avec le Paris Saint-Germain. En effet, plus tôt dans la journée de ce lundi 5 juin, Fabrizio Romano avançait une visite médicale pour les deux joueurs au préalable de la signature de leur contrat qui devrait également se faire aujourd’hui. Quelques heures plus tard, nos confrères de L’Equipe confirment les arrivées de Marco Asensio et Manuel Ugarte à Paris. Pour l’Espagnol, qui est arrivé en fin de contrat avec le Real Madrid, le programme est simple. L’attaquant de 27 ans va passer sa visite médicale puis signer un contrat de quatre ou cinq ans dans la foulée. Pour le milieu de terrain uruguayen, la journée pourrait être un peu plus longue. En effet, toujours selon L’Equipe, si le PSG a décidé de s’aligner sur les attentes du Sporting Portugal et s’acquitter d’un chèque de 60 millions d’euros équivalent à la clause libératoire du joueur, les discussions devraient se poursuivre entre le club de la capitale et l’agent du joueur, Jorge Mendes. Dans la foulée, Manuel Ugarte s’engagera avec le champion de France pour une durée de cinq ans et un salaire annuel estimé à un peu plus de 3 millions d’euros.