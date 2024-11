Au PSG depuis l’été 2023, Marco Asensio s’est livré sur ses premières fois en tant que Parisien. Son premier jour, son premier but ou encore son premier match, l’Espagnol raconte au micro de la LFP.

Le premier but

« Mon premier but en Ligue 1, c’était contre Lens, à domicile. C’était un beau but, je voulais vraiment marquer ce premier but et pour moi, c’était aussi un peu une libération, parce que je voulais vraiment marquer pour ce club et c’est un moment dont je me souviendrai. C’était une très bonne sensation et il y avait aussi ma famille dans les tribunes, et j’ai pu leur dédier ce but. J’ai reçu le ballon, je l’ai pris de l’extérieur de la surface et j’ai réalisé une belle frappe. C’était un beau but. Et les supporters ont scandé mon nom, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais ».

Le premier jour à Paris

« Mon premier jour au PSG, j’ai tout de suite fait la connaissance des employés, j’ai découvert les installations et rencontré mes coéquipiers. C’est un peu toute la structure du club et je voulais vraiment connaître tout le monde, pour pouvoir m’intégrer le plus rapidement et il a été vraiment très facile de travailler avec tout le monde. C’est un moment agréable, spécial et nouveau. Pour moi aussi, c’est génial ».

Le premier match

« Mon premier match avec le PSG s’est déroulé au Parc des Princes, devant nos supporters, j’ai eu un très bon sentiment, je me suis senti très à l’aise, nous avons pu gagner et, c’était un très bon début pour moi et j’ai été très content de ce match ».

La première passe décisive

« Ma première passe décisive en Ligue 1. Je crois que c’était contre l’Olympique Lyonnais. C’était une passe en profondeur pour Mbappé, qui a marqué le but. Nous avions fait un grand match. Je garde aussi un bon souvenir de ce moment, parce c’était contre un bel adversaire, et nous avions vraiment fait un grand match ».

La première visite de la ville

« Ma première visite à Paris s’est déroulée dans le centre-ville, le musée du Louvre et la visite de la Tour Eiffel. Paris est une ville spectaculaire. C’est une ville très agréable, les gens m’ont très bien accueilli. Je suis donc ravi d’être ici à Paris et de vivre dans cette ville ».