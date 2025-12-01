PSG : Marco Asensio revient sur sa relation avec Luis Enrique

S’il n’est plus au PSG aujourd’hui, Marco Asensio le doit en grande partie à Luis Enrique. Au cours d’un entretien accordé à MARCA, l’international espagnol est revenu sur les raisons de son départ.

Pour sa deuxième saison sur le banc du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a fait des choix et parmi ceux-là, Marco Asensio a rejoint Aston Villa en prêt pour l’exercice 2024 / 2025. Pour la saison en cours, l’ancien du Real Madrid n’entrait toujours pas dans les plans du technicien espagnol, et a ainsi été définitivement transféré au Fenerbahçe l’été dernier. Dans les colonnes de MARCA, l’attaquant de 29 ans est revenu sur sa fin d’aventure avec le club de la capitale : « La saison avait bien commencé, mais du jour au lendemain j’ai arrêté de compter pour l’entraîneur […] Je voulais jouer, profiter du football, alors j’ai cherché une solution« . L’ancien du PSG est ensuite revenu sur sa relation avec Luis Enrique : « Ce qu’il s’est passé avec Luis Enrique ? Honnêtement, à ma connaissance, il ne s’est rien passé. C’est peut-être une question à laquelle il peut répondre. Je ne veux pas le prendre personnellement. Pour ma part, aucune rancune. C’est quelque chose qui peut arriver dans le football professionnel et c’est tout« .