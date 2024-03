PSG – Marco Asensio touché à l’ischio-jambier droit

Titulaire contre Monaco vendredi soir (0-0), Marco Asensio avait dû quitter le terrain sur blessure. L’Espagnol est légèrement touché à l’ischio-jambier droit.

Demain soir, le PSG se déplacera au Pays Basque pour y défier la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des champions avec un groupe quasiment au complet. Touché au mollet contre Nantes il y a une quinzaine de jours, Marquinhos – qui a effectué une partie de l’entraînement collectif hier matin – fait bien partie de la liste des joueurs convoqués par Luis Enrique pour cette rencontre de Champions League. C’est également le cas de Danilo Pereira qui avait dû déclarer forfait pour la rencontre contre Monaco en raison d’une douleur à la cuisse contractée lors de la séance d’entraînement de veille de match.

Forfait pour les deux prochains matches

Ce ne sera pas le cas de Marco Asensio. Titulaire lors du match nul entre Monaco et le PSG en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 vendredi soir (0-0), l’international espagnol a dû quitter les terrains dès la 39e minute après avoir ressenti une douleur à l’ischio-jambier. Dans son communiqué médical ce lundi matin, le PSG a expliqué que son numéro 11 allait rester en soins cette semaine, lui qui a été légèrement touché à l’ischio-jambier droit. Il est donc forfait pour la rencontre contre la Real Sociedad mais également celle contre le Stade de Reims – au Parc des Princes – dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot) pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Absents de longue date, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar poursuivent leurs exercices de rééducation.