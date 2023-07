PSG : Marie-Antoinette Katoto soutient Kylian Mbappé

Les passes d’armes entre Kylian Mbappé et le PSG se poursuivent, le temps passe, et le silence se brise petit à petit. Si une réaction publique du principal intéressé est attendue et pourrait faire l’effet d’une bombe, certains de ses coéquipiers prennent la parole ce dimanche 23 juillet.

Après sa décision de ne pas activer l’année en option assortie à son contrat actuel avec le PSG, Kylian Mbappé a été mis à l’écart par ses dirigeants, et privé de la tournée estivale au Japon. Une tournée estivale qui a débuté avec l’arrivée du Paris Saint-Germain aux alentours de 5h du matin (heure française) au pays du soleil levant. Dès le premier jour, le programme s’est garni d’un entraînement mais aussi d’un point presse. L’occasion pour les journalistes présents sur place d’interroger et faire face à au nouveau coach Luis Enrique, les nouvelles recrues Marco Asensio et Lucas Hernandez, et Marquinhos. Ce dernier, capitaine du PSG, a hérité de la question tant attendue concernant le dossier Kylian Mbappé : « Même au Japon, vous (les journalistes ; NDLR) êtes là avec vos questions. C’est délicat. C’est un joueur exceptionnel, très fort mais c’est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs. C’est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j’espère qu’on aura une bonne solution pour qu’il puisse revenir et nous aider pour cette saison« , a rétorqué le Brésilien.

C’est délicat pour Marquinhos, une prise de position tranchée pour Katoto

Si le capitaine du Paris Saint-Germain a quelque peut user de la langue de bois, l’attaquante de la section féminine a été beaucoup plus tranchée dans sa prise de position. En effet, par le biais de sa story Instagram, Marie-Antoinette Katoto a clairement affiché son soutient à Kylian Mbappé en postant un cliché les réunifiant accompagné du message « Force KM7« .