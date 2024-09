Comme la saison passée, un vote a eu lieu parmi les joueurs de l’effectif afin de nommer le capitaine pour la saison 2024-2025. Et il n’y a pas eu de surprise.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Luis Enrique a décidé de laisser ses joueurs choisir leur capitaine pour la saison. « C’est une philosophie très claire. Ce n’est pas moi qui choisis le capitaine, ce sont les joueurs qui doivent le choisir. Quand on sera à la fin du mercato, ce seront les joueurs qui choisiront. Il n’y aura pas beaucoup de changements je pense car (Presnel) Kimpembe et Marquinhos sont encore là, mais ce sont les joueurs qui décident », avait déclaré le coach parisien fin août. Ainsi, un vote a eu lieu à Poissy ces derniers jours afin de nommer celui qui portera le brassard de capitaine pour l’exercice 2024-2025. Et, il n’y a pas eu de surprise.

Donnarumma, Hakimi et Kimpembe vice-capitaines

Comme la saison passée, Marquinhos a été élu par ses pairs pour être le capitaine du PSG. Depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020, l’international brésilien occupe cette fonction dans le groupe parisien, soit sa cinquième saison consécutive dans ce rôle. Dans son communiqué, le PSG a également dévoilé les vice-capitaines pour l’exercice en cours. Avec les départs de Danilo Pereira et Kylian Mbappé, d’autres joueurs vont occuper cette fonction. Ainsi, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma épauleront Marquinhos. Malgré une absence des terrains depuis février 2023, Presnel Kimpembe occupera également ce rôle de vice-capitaine.