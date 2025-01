PSG : Marquinhos motivé pour la deuxième partie de saison

A l’occasion du Visit Qatar Tour 2025 et du Trophée des Champions, le PSG s’est envolé aujourd’hui vers Doha. Un long vol qui attend Luis Enrique et les 26 joueurs convoqués. L’occasion d’organiser … une conférence de presse ! Un rendez-vous avec les journalistes tenu depuis les airs.

Ce dimanche 5 janvier 2025, pour le retour du PSG a la compétition, les hommes de Luis Enrique devront aller chercher le premier titre de la saison : le Trophée des Champions. La rencontre, face à l’AS Monaco, se jouera au Stade 974 de Doha à 17h30 heure française et sera diffusé sur les antennes de DAZN. Dans ce contexte, le club de la capitale a organisé un Visit Qatar Tour à partir de ce jeudi 2 janvier. A l’occasion de ce long vol, le Paris Saint-Germain a organisé la première sortie médiatique de l’année à 10 000 mètres d’altitude. En effet, le capitaine Marquinhos a livré son sentiment, après son retour de vacances : « Je suis reparti au Brésil avec ma famille. On a pris des forces pour revenir en forme pour ce Trophée des Champions. Le vrai moment de la saison arrive. On est bien en Ligue 1 et en Coupe de France. En Ligue des Champions, on a tout a joué. Ca donne une motivation de revenir encore plus fort dans cette deuxième partie de saison« .

🔴🗣️ Luis Enrique | « Comment gérer notre dynamique ? Aller à Doha va faire du bien à l’équipe. Ça va être une année 2025 passionnante avec de grandes échéances. » ❤️💙 pic.twitter.com/aNKsZl5hEL — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 2, 2025 X : @CanalSupporters

Toujours au cours de cet entretien livré pour le site officiel du Paris Saint-Germain, le Brésilien s’est exprimé sur le match à venir face à l’AS Monaco : « Contre Monaco, on s’attend à un match difficile. C’est une équipe qui n’a pas peur, qui va vers l’avant, qui presse. Ca va être un match plaisant à jouer et à regarder. La victoire sera le plus important« .

