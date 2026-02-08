PSG / Marseille – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche, le PSG a été en démonstration sur la pelouse du Parc des Princes contre l’Olympique de Marseille (5-0). Les Parisiens ont repris la première place avec brio.

Le PSG avait à cœur de s’imposer contre Marseille ce soir pour prouver qu’il était la meilleure équipe de Ligue 1. Et dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a surclassé son meilleur ennemi pour reprendre la tête de la Ligue 1 et mettre Marseille à douze points (5-0). Dans ce récital, Ousmane Dembélé a brillé. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le numéro 10 du PSG a poursuivi sa montée en puissance et a très certainement réalisé la meilleure prestation de sa saison. Autre homme fort de ce très large succès, Désiré Doué. Virevoltant sur son côté, il a mis en difficulté la défense marseillaise. Il aurait pu ponctuer sa très belle prestation par un but, mais il a vu ses tentatives repoussées. Que dire également du match de Nuno Mendes ? Performant défensivement, il a très souvent pris le dessus sur Timothy Weah et a apporté le surnombre quasiment tout le match avec ses montées dévastatrices sur le côté gauche. Il a délivré une passe décisive pour Ousmane Dembélé et aurait aussi pu marquer, lui qui s’est procuré plusieurs situations.

C’est toute une équipe qui a brillé

En défense, Willian Pacho a encore une fois livré une prestation de patron. Le numéro 51 du PSG a écœuré les attaquants marseillais, qui n’ont jamais réussi à passer l’international équatorien. Depuis le début de la saison, Willian Pacho montre match après match qu’il est le patron de la défense des Rouge & Bleu. De retour dans le couloir droit de la défense du PSG, Warren Zaïre-Emery a été dans la lignée de ses performances depuis le début de la saison. Le titi du PSG n’a pas du tout été inquiété par son adversaire direct et a également apporté offensivement. Il a définitivement retrouvé son meilleur niveau. Enfin, une nouvelle fois préféré à Lucas Chevalier dans les buts du PSG, Matvey Safonov a répondu présent quand il le fallait, avec notamment sa très belle parade à bout portant contre Gouiri quelques minutes après l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé. Avec des prestations comme celle-ci, il n’est pas près de perdre la confiance de Luis Enrique et sa place de numéro 1.