PSG / Marseille – Quand le Classico traverse les frontières

Dimanche soir, le PSG s’est largement imposé contre Marseille dans le dernier Classico de la saison (5-0). Une victoire qui a plu à Presnel Kimpembe.

Presnel Kimpembe a joué pendant 20 ans au PSG, le titi parisien a quitté son club de toujours l’été dernier pour rejoindre le Qatar SC. Malgré son départ, Presnel Kimpembe continue de suivre l’actualité de son club de cœur. Le défenseur central n’a pas manqué de regarder le Classico dimanche soir. Lui qui a très souvent battu l’OM, il a dû se régaler devant le récital de ses anciens coéquipiers contre les Marseillais (5-0).

Un Presnel Kimpembe chambreur

Chambreur, l’ancien défenseur du PSG n’a pas hésité à chambrer l’un de ses coéquipiers fan de l’Olympique de Marseille. Dans une vidéo postée en story sur son compte Snapchat, on voit Presnel Kimpembe poursuivre pendant plus d’une minute Faez Selemani dans les couloirs du Qatar SC en criant son nom et en rigolant. Après 241 matches sous le maillot du PSG (trois buts), Presnel Kimpembe a signé au Qatar pour poursuivre sa carrière, lui qui aurait peu joué avec les champions d’Europe après presque deux ans d’absence. Avec le Qatar SC, il a participé à sept matches (477 minutes de temps de jeu).