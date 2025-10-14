PSG – Matvey Safonov : « Je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu »

Un peu plus d’un an après son arrivée au PSG, la situation de Matvey Safonov peine à évoluer. Après avoir tenu le rôle de numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma, c’est désormais derrière Lucas Chevalier que le Russe tient son rang.

Lors de son arrivée au Paris Saint-Germain au cours de l’été 2024 contre 20M€ en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov était naturellement annoncé comme remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Cependant, lors de ses premiers entretiens, le portier Russe a rapidement fait savoir ses ambitions en affirmant avoir poser ses valises sous les cieux parisiens pour jouer un rôle de premier plan. Après sa première saison en Rouge & Bleu, Matvey Safonov compte aujourd’hui 17 apparitions toutes compétitions confondues. Un temps de jeu dont le principal intéressé n’est pas satisfait. Si c’est un secret de polichinelle, le Russe l’a clairement fait savoir auprès de médias de son pays d’origine à l’occasion de cette trêve internationale. Une parenthèse qui permet à Matvey Safonov de glaner du temps de jeu : « Je suis tellement heureux d’être de retour sur le terrain ! Je ne peux m’empêcher de dire à quel point je suis reconnaissant envers l’équipe nationale pour sa confiance et pour l’opportunité d’obtenir du temps de jeu. (…) C’est un immense plaisir pour moi, j’attends toujours avec impatience ces déplacements en équipe nationale, car je comprends que chaque minute de match est importante pour moi et que je dois m’y accrocher. Je viens ici pour jouer à chaque fois avec un dévouement total et une immense envie. Merci de m’avoir donné cette opportunité. (…) J’ai l’impression d’être en position de faiblesse. Ce n’est pas à moi d’en parler. Je suis extrêmement reconnaissant envers ceux qui, en équipe nationale, décident des joueurs, et pour ce temps de jeu constant. Tout ce que je peux faire, c’est me présenter en équipe nationale et prouver que je suis en forme et prêt« , a-t-il déclaré à Match TV.

Sa situation au PSG commence à peser pour le gardien de but de 26 ans sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2029, et il n’a pas manqué de le faire savoir après la victoire de la Russie (2-1) face à l’Iran en match amical le 10 octobre dernier en zone mixte : « Il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à changer la situation. Je veux prouver que je mérite de jouer, je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu. Naturellement, je veux jouer et prouver que je mérite d’avoir du temps de jeu et que je peux rivaliser« . Son avenir ? En cas de départ du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov ne s’imagine pas retourné en Russie immédiatement : « Je ne voudrais pas. Je suis parti pour surmonter des difficultés et il serait étrange de renoncer à cela. Au contraire, il faut les surmonter. Mais toute proposition doit être examinée, donc tout dépendra de la situation au moment de la fenêtre des transferts« .