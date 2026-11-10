Safonov
Image : psg.fr

PSG – Matvey Safonov récompensé par la Ligue 1

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas10 novembre 2026

Gardien numéro 1 du PSG, Matvey Safonov a sauvé à plusieurs reprises le club de la capitale avec des parades de grande classe. Il a obtenu le top arrêt du mois d’octobre.

Après un début de saison poussif, le PSG a retrouvé un rythme de croisière en Ligue 1 avec sept victoires de suite, ce qui lui a permis de prendre la première place du championnat avec deux points d’avance sur Lille. Depuis le début de la saison, le PSG a pu compter sur un très bon Matvey Safonov dans les buts. Le gardien russe a réalisé plusieurs parades importantes pour permettre au PSG de rester dans le match ou bien de maintenir son avance. 

Safonov : « Je ne me considère pas comme le meilleur gardien du monde »
canalsupporters.com

L’une de ses parades contre Strasbourg

Le numéro 39 du PSG a reçu le Top arrêt du mois d’octobre du mois d’octobre. Matvey Safonov a remporté cette distinction honorifique pour l’une de ses parades lors de la victoire renversante du PSG sur la pelouse de Strasbourg lors de la septième journée de Ligue 1 le 17 octobre dernier (1-3). Après avoir été mené dès la 17e minute, le PSG a vu son gardien réaliser une magnifique parade sur une tête de Conrad Harder. Cette dernière, qui a permis au PSG de ne pas être mené de deux buts, a donc été élue meilleur arrêt du mois d’octobre. Cet arrêt salvateur a été récompensé par ses coéquipiers qui ont marqué à trois reprises (Zabarnyi, Dembélé et Doué) pour offrir le succès au PSG

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas10 novembre 2026

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