Le PSG a remporté la Coupe Intercontinentale face à Flamengo au terme d’une séance de tirs au but historique. Si la victoire entre évidement directement dans l’histoire du football et du club de la capitale, un homme rend le succès plus historique.

A une heure du coup d’envoie de PSG / Flamengo pour la finale de Coupe Intercontinentale, la composition de départ est tombée ce mercredi 17 décembre et Matvey Safonov était titulaire. Malgré le retour de Lucas Chevalier dans le groupe, le portier russe a été choisi par Luis Enrique, qui aurait fait un choix purement sportif selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport. La décision s’est avérée être payante, au terme d’une séance de tirs au but durant laquelle Matvey Safonov a brillé pour ramener la Coupe Intercontinentale pour la première fois à Paris et en France : « C’est une part de notre histoire, c’est sûr. Ça a été exceptionnel. C’était un match très difficile pour nous aujourd’hui. 120 minutes c’était très difficile, beaucoup de nerfs, beaucoup d’émotions […] Pour nous, c’est incroyable tous ces trophées. Notre dernière saison, comme on a gagné beaucoup de trophées, on va continuer« , a déclaré Matvey Safonov dans la foulée du match.

Interrogé ensuite sur sa prestation personnelle notamment lors de la séance de tirs au but, Matvey Safonov a fait part de son émotion : « Pour moi c’est magnifique, mais je pense qu’à ce moment je ne réalise pas, c’est beaucoup d’émotions. Parce que c’est vrai que c’est difficile, c’est la première grande finale de ma carrière, et j’ai laissé beaucoup beaucoup d’émotions et … incroyable ! Pour moi c’est incroyable« .