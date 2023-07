PSG : Mauro Icardi bientôt officialisé par Galatasaray

Prêté l’été dernier à Galatasaray, Mauro Icardi devrait rester en Rouge et Jaune la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain l’a laissé dans la liste des indésirables, et l’Argentin devrait être un des premiers « lofteur » à quitter le navire parisien cet été. Après un accord révélé il y a quelques jours, aux alentours de 10 millions d’euros entre le PSG et Gala, Icardi devrait être officialisé par le club turc dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

Fort d’une saison rocambolesque en Süper Lig turque, durant laquelle il aura finit troisième meilleur buteur du championnat avec 22 réalisations, mais aussi champion de Turquie, Mauro Icardi devrait rester dans le club stambouliote à l’issue de son prêt. Galatasaray, en toute logique, souhaite conserver l’Argentin pour le prochain exercice, lui qui a inscrit plus du quart des buts de son équipe en championnat, et qui s’est complètement intégré au climat du Bosphore. D’après les informations parues il y a quelques jours dans les médias, le Paris Saint-Germain et le club turc sont tombés d’accord sur l’indemnité de transfert pour le numéro 9, une somme estimée à environ 10 millions d’euros.

Aujourd’hui, Fabrizio Romano informe que le transfert est bel et bien acté, tous les détails ont été réglés et les documents signés. Le numéro 9 argentin de 30 ans connaitra donc une deuxième saison dans le championnat turc, après trois saisons au PSG en Ligue 1 Uber Eats, et plus tôt six saisons à l‘Inter Milan et deux saisons à la Sampdoria en Serie A. Le joueur sera officiellement un joueur de Galatasaray et l’annonce devrait se faire très prochainement, rajoute le journaliste italien spécialiste du mercato. Une information confirmée par L’Equipe et Loïc Tanzi. Le club turc est également intéressé par un autre argentin du club de la capitale, lui aussi indésirable, Leandro Paredes. Ce dernier, de retour de prêt de la Juventus ne restera pas à la Vieille Dame et les Rouge & Bleu souhaitent lui trouver une porte de sortie.