PSG : Mauro Icardi continue de performer avec Galatasaray

Le PSG compte aujourd’hui une liste plutôt conséquente de joueurs prêtés en peu partout en Europe. Entre déceptions, blessures ou réussite, Mauro Icardi se place dans cette dernière catégorie. En effet, l’Argentin semble s’être retrouver en Turquie, à l’image de sa performance de ce week-end.

Au moment de l’intronisation de la paire Galtier – Campos au PSG, un loft a vu le jour au Camp des Loges, permettant ainsi de dessiner les contours de l’effectif pour la saison 2022/2023. Au sein de celui-ci, Mauro Icardi n’entrait pas dans les plans. En ce sens, l’Argentin a trouvé un point de chute sous la forme d’un prêt à Galatasaray. L’occasion pour lui de trouver plus de temps de jeu que sous les cieux parisiens, mais aussi de retrouver des couleurs. Les deux objectifs sont clairement atteint. En effet, avec pas moins de 24 matchs toutes compétitions confondues (1 824 minutes jouées), a eu l’occasion de faire trembler les filets à 20 reprises, réalisant dans le même temps 8 passes décisives. S’il reste deux matchs à Mauro Icardi à disputer avec Galatasaray, on peut aisément d’ores et déjà parler de saison réussie pour le joueur prêté par le Paris Saint-Germain. Ce week-end, à l’occasion de la 35e journée de Super Lig, Icardi et les siens ont reçu Sivasspor et se sont ainsi imposé sur le score de 2-0 grâce à un doublé (13e & 63e) de l’attaquant de 30 ans, qui permet à son club de faire un grand pas vers le titre de champion de Turquie. Un prêt qui sera on ne peut plus réussie sur le plan individuel mais aussi collectif. Par ailleurs, Mauro Icardi est aujourd’hui le meilleur buteur de Galatasaray cette saison, et le troisième du championnat turc.

Une volonté de rester en Turquie ?

Pour rappel, au total, le PSG a déboursé près de 70 millions d’euros afin de s’attacher les services de Mauro Icardi. S’il n’a pas convaincu sous les cieux parisiens, l’attaquant retrouve des couleurs en Turquie et affiche sa volonté de poursuivre l’aventure à Istanbul : « Je veux vraiment rester à Istanbul […] J’étais avec les meilleurs du monde à Paris, mais je n’ai rien ressenti dans la rue. Pourtant, je vois ici un grand intérêt pour moi« , avait-il déclaré pour TNT Sports Argentina au début du mois d’avril dernier. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, l’été qui arrive sera on ne peut plus décisif pour l’avenir de Mauro Icardi.