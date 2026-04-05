PSG – Maxwell sous le charme de Nuno Mendes

Nuno Mendes est l’un des meilleurs joueurs du PSG. Pour Maxwell, légende des Rouge & Bleu, l’international portugais est le meilleur latéral gauche du monde.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Nuno Mendes est rapidement devenu un titulaire indiscutable dans le couloir gauche. L’international portugais est l’un des meilleurs joueurs du club de la capitale. Cette saison, il enchaîne les matches et les performances de haut vol. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur latéral gauche du monde. C’est le cas pour Maxwell, légende du PSG, qui a joué à ce poste durant sa carrière, comme il l’a expliqué dans une interview accordée à L’Equipe.

Surpris par Nuno Mendes ?

« Je suis impressionné mais je ne suis pas surpris. Quand le PSG l’a recruté, il avait déjà beaucoup de talent. En revanche, grandir aussi vite dans un club pas facile, où tu as la pression pour gagner beaucoup de choses, oui. Je suis impressionné par sa régularité dans la performance. »

Nuno Mendes et Achraf Hakimi

« Au PSG, avec Hakimi, tu as les deux latéraux les plus performants en Europe… Chacun avec ses qualités, ils te font dire « waouh » par leur niveau sur la durée. Il s’agit d’apprécier la spécificité du poste où ils évoluent, la quantité et la qualité de leurs matches. »

Qu’est-ce qui fait que Nuno Mendes est au-dessus ?

« Sa vitesse, sa puissance. Il a connu des blessures mais quand il est bien, sa condition athlétique lui permet d’exploiter toutes ses qualités. Elle lui permet d’anticiper les circuits de passe, être proche de l’attaquant, agressif au pressing mais aussi récupérer sa position en cas de transition défensive. En fait, sa clé pour bien défendre et bien attaquer, c’est son physique. »

Sa progression

« Il a appris à mieux se placer défensivement et dans le jeu. Quand tu travailles avec un coach comme Luis Enrique ou Pep Guardiola, tu comprends mieux les positionnements. Mais sa plus grosse progression est qu’il est plus lucide dans les 30 derniers mètres. Il fait de meilleurs choix, ça lui permet de signer plus de buts et de passes décisives. »

À lire aussi : Les louanges de Roberto Martinez envers Vitinha et Nuno Mendes

Ses axes d’amélioration

« Il est déjà complet et super performant. Je lui souhaite de maintenir sa condition physique parce qu’avec l’expérience, il va encore grandir. C’est normal qu’il ait des matches avec moins d’intensité quand tu en joues 60 par an. Mais il reste fiable. Cette stabilité donne de la sécurité aux entraîneurs et à tes coéquipiers. »

Il fait peur à ses adversaires ?

« Je pense. Il a conquis le respect de tous y compris de ses adversaires directs. Ils sont conscients que dans la vitesse, Nuno peut faire le match avec eux, ils vont devoir utiliser autre chose. Il est le latéral gauche le plus performant en Europe ! Comme pour le PSG, toutes les équipes te regardent en disant « ouh, ça va être une soirée difficile ». Après, pour maintenir ce respect, le plus difficile est de maintenir cette concentration, cette autorité, cette envie de défendre à chaque match. »

En termes de profil, à quel latéral de l’histoire moderne peut-il être comparé ?

« Il a la puissance de Roberto Carlos et il est plus défensif que lui mais dans les 30 derniers mètres il reste en dessous. Roberto te faisait des passes de fou. Nuno est moins technique que Marcelo mais plus puissant. En fait, il a vraiment un jeu moderne, difficile de comparer. À part Daniel Alves au Barça, je ne me rappelle pas d’un latéral capable d’aller extérieur, intérieur, d’être aussi fluide dans la construction. Philippe Lahm pouvait faire ça aussi, la puissance en moins. »



























