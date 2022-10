PSG : Mbappé souhaite quitter le club en Janvier

S’il a signé un nouveau contrat avec le PSG en mai dernier, Kylian Mbappé ne se voit plus continuer avec les Rouge & Bleu. Les conditions négociées avec sa direction au moment de parapher un nouveau bail ne seraient pas respectées, ce qui aurait engendré la réflexion d’un départ dès le mois de janvier prochain, après la Coupe du Monde 2022.

C’est la bombe de la journée du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé souhaiterait quitter le club dès le mois de janvier prochain. Cette réflexion menée par le champion du monde 2018 serait le résultat de promesses non tenues lors de la signature de son nouveau contrat au mois de mai dernier. Une annonce en grande pompe dans un Parc des Princes en ébullition qui contraste énormément avec l’attitude du numéro 7 parisien depuis le début de saison. L’attaquant semble lassé de l’environnement dans lequel il évolue sous les cieux parisiens. Et ce lundi 10 octobre sur les ondes de RMC sur le plateau de l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo laisse entendre que Kylian Mbappé « est au bout du rouleau« , et que la star française pourrait quitter le navire s’il y a une ouverture en janvier. Si celle-ci ne se présente pas l’hiver prochain, l’aventure entre l’ancien de l’AS Monaco et le PSG devrait prendre fin à l’été 2023.

Mbappé out, Campos out ?

Après les informations de l’After Foot et Marca, c’est maintenant différents médias qui confirment la nouvelle. Nos confrères du journal Le Parisien avancent que Kylian Mbappé se sent trahi par la direction de son club, en pointant du doigt notamment les promesses non tenues lors de la signature de son nouveau contrat (le mercato d’été, son positionnement sur le terrain, sa place au sein du fameux projet). Ce dernier, on le rappel, lie l’attaquant au PSG jusqu’en 2024, plus une année en option, que seul le joueur peut activer. Ainsi, le clan Mbappé aurait dans son viseur Nasser Al-Khelaïfi, l’actionnaire qatari et Antero Henrique. Ce dernier a rejoint le Paris Saint-Germain cet été afin d’être exclusivement impliqué sur le mercato dans le sens des départs comme des arrivées. Par ailleurs, Luis Campos, dans ces conditions, pourrait également quitter le PSG. Le Parisien affirme que le dirigeant portugais est « très attaché à Kylian Mbappé depuis ses 14 ans« . Selon RMC Sport, le conseiller sportif du club de la capitale se poserait beaucoup de questions sur la suite de son aventure sous les cieux parisiens.

De son côté, le journal L’Equipe souligne le mécontentement de Kylian Mbappé par rapport à son positionnement sur le terrain, et confirme les velléités de départ du champion du monde 2018 dès le mois de janvier prochain. Le site d’information Goal va dans le même sens, en donnant plus de détails sur ces fameuses promesses. En effet, Mbappé ne serait pas satisfait de la place qu’il occupe dans le projet parisien, voyant Neymar et Messi prendre plus de place. Le numéro 7 parisien serait également déçu du mercato, notamment des non-arrivées de Robert Lewandowski, Bernardo Silva et Milan Skriniar. Tous ont été promis dans les petits papiers au moment de signer le nouveau contrat de Mbappé. Goal souligne tout de même qu’à ce jour, « il semble très peu probable que le PSG laisse partir son joyau en janvier« .

« On s’est trompés, et moi le premier »

France Bleu Paris confirme également le souhait de Kylian Mbappé de quitter le PSG. Le média a recueilli des propos du joueur à ses proches : « On s’est trompés, et moi le premier« . La même source confie à nos confrères : « On lui a vendu un autre projet, où il était le seul leader« . Une dernière indiscrétion qui fait clairement référence à la place du Bondynois dans le projet parisien, face à celle de Neymar.

Un moyen de mettre la pression au PSG ?

Si les médias vont tous dans le même sens en ce mardi 11 octobre, le journaliste italien du media Relovo, Matteo Moretto, tempère ces dernières nouvelles autour de Kylian Mbappé. Selon le transalpin, qui s’est exprimé aujourd’hui sur le sujet, les derniers échos qui lui sont parvenues lui font savoir que la fuite de ces informations ont pour but de mettre la pression au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a également ce sentiment selon Fabrizio Romano. Le journaliste affirme que Kylian Mbappé est mécontent, mais que les Rouge & Bleu n’ont aucunement l’intention de se séparer de leur attaquant vedette. C’est aussi dans ce sens que va RMC Sport, qui affirme que « Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas entendre parler d’un éventuel départ et se refuse à alimenter la polémique« .