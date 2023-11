Auteur d’une belle performance face à Gibraltar (14-0), l’attaquant du PSG a reçu les louanges de l’ex-international français, Thierry Henry.

Kylian Mbappé a atteint une barre symbolique ce samedi soir. Grâce à son triplé face à Gibraltar (14-0), le joueur du PSG est désormais à 300 buts en carrière et affole les statistiques. Et pour l’ex-international français, Thierry Henry, il ne faut pas banaliser les performances de l’attaquant des Rouge & Bleu.

À voir aussi : Mbappé botte en touche au moment d’évoquer son avenir

« Soyons contents qu’il soit Français »

Présent en conférence de presse ce dimanche, l’actuel sélectionneur des Espoirs a eu des propos élogieux envers Kylian Mbappé, dans des propos rapportés par L’Equipe. « Ce qu’il fait, c’est n’importe quoi. Mais il nous a tellement habitués à ces performances, c’est juste incroyable. En plus, il ne joue pas vraiment dans l’axe, il est partout en fait. Ce n’est pas le vrai buteur instinctif, mais il met des buts, il délivre des passes, il sait à peu près tout faire. Le problème quand tu es très très fort, c’est que les gens voient souvent ce que tu ne fais pas, ce que tu as raté ou bien quand tu n’as pas été bon. Après, maintenant, c’est vrai qu’on est un peu exigeants avec lui. Encore une fois, je dis souvent mais soyons contents qu’il soit Français. il a fait deux finales de Coupe du monde, il a mis un triplé. Il a déjà 300 buts et il n’a que seize ans (rire). Que voulez-vous que je vous dise ? C’est juste extraordinaire. Continuons à le regarder. C’est sûr, il peut peaufiner encore des choses, parce qu’on n’est pas toujours finis. Mais bon, 300 buts… Certains ne les mettent même pas à l’entraînement. »

Thierry Henry a également été questionné sur la première sélection particulière de Warren Zaïre-Emery, buteur mais sorti sur blessure après seulement 17 minutes de jeu : « C’est dur. Je vais être honnête avec vous, on a tous regardé le match pour voir Warren, sans manquer de respect à qui que ce soit. On voulait juste voir Warren pendant l’hymne, le voir rentrer sur le terrain, le voir marquer. Je pensais qu’il allait marquer personnellement, puisque en ce moment, il arrive à se projeter vers l’avant, on l’a vu avec le PSG. Il a bien fini l’action. Donc oui, l’émotion a été un peu bizarre parce que tu sautes de joie et puis il reste au sol (…) Je pense que tout le monde était un peu triste. Mais je pense qu’on a quand même, je vais m’avancer, on a quand même trouvé un joueur assez particulier. Je pense qu’il s’en souviendra toujours. Ce n’est pas facile de marquer pour ses débuts, il a pu le faire. Je ne sais pas ce qu’il ne sait pas faire en fait. Qu’il se rétablisse bien, en espérant le voir le plus rapidement possible. »