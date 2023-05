Le prochain mercato d’été du PSG s’annonce agité, à commencer par l’avenir de Lionel Messi. En effet, après son escapade en Arabie Saoudite et la colère des supporters du Paris Saint-Germain des dernières heures, le divorce entre l’Argentin et le club de la capitale semble acté. En ce sens, il dispose de trois offres fermes.

L’avenir de Lionel Messi sous les cieux parisiens s’assombrit avec le temps. Après deux saisons passées au Paris Saint-Germain, l’Argentin devrait quitter le club de la capitale à l’issue de la saison et ainsi ne pas renouveler son contrat. Un page qui se tourne et permettra au club de la capitale d’alléger sa masse salariale. Pour cela, La Pulga devra faire un choix entre les trois offres fermes dont il dispose actuellement. En effet, selon les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi, le septuple Ballon d’Or a aujourd’hui devant lui trois offres fermes : « Le FC Barcelone, l’Inter Miami de Beckham et une offre jamais vue de Al Hilal« . Pour cette dernière offre venant d’Arabie Saoudite, selon les derniers échos de la presse, Lionel Messi deviendrait le joueur le mieux payé avec un record de 400 millions d’euros par an afin de rejoindre le championnat de Cristiano Ronaldo. Cependant, avec la volonté du joueur de poursuivre à un niveau compétitif en Europe, Mohamed Bouhafsi précise : « Le Barça, qui tient la corde réfléchit au meilleur montage financier pour sa légende« , avant de conclure : « Rien n’est acté tout est en discussion« .

Le sacrifice financier pour un retour au Barça ?

Pour la piste menant Lionel Messi au retour au FC Barcelone, les Blaugranas peuvent compter sur l’aide de la Liga afin de réaliser le meilleur montage financier pour pouvoir enregistrer le recrutement de La Pulga. Les Catalans devront également s’appuyer sur le prochain marché des transferts, notamment dans le sens des départs, afin de mener le dossier à son terme : « Son retour est désormais conditionné à la vente de joueurs. Je pense que le Barça gagnera beaucoup en vendant des joueurs cet été« , a déclaré Javier Tebas dans des propos relayés par Fabrizio Romano. En plus des liquidités à faire rentrer dans les caisses du club, le FC Barcelone devra également faire face au salaire de Lionel Messi. Le président de la Liga annonce que l’actuel leader du championnat ne pourra s’aligner sur les émoluments de l’Argentin au PSG : « Si le Barça signe Leo Messi, son salaire sera inférieur à ce qu’il est au Paris Saint-Germain« .

A voir aussi : FC Barcelone, Inter Miami, Al-Hilal… quelle destination pour Messi ?