PSG / Metz – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG accueille le FC Metz à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu auront l’occasion de reprendre la tête du championnat.

Après sa défaite face au Stade Rennais (3-1) la semaine passée, le PSG aura à coeur de renouer avec le succès en Ligue 1. Et avec la défaite du RC Lens face à l’AS Monaco (2-3), le club parisien pourra même reprendre son fauteuil de leader en cas de victoire ou de match nul face aux Grenats ce samedi soir. Entre les deux matchs de barrage de Ligue des champions face à l’ASM, Luis Enrique pourrait faire tourner son effectif pour défier la lanterne rouge. Le coach parisien devra notamment composer sans Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Ousmane Dembélé.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le FC Metz ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mardi dernier, le club parisien s’était imposé sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3) en barrage aller de la Ligue des champions. Aucun Csiens n’avait annoncé le bon résultat ici. Dommage.