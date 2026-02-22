PSG / Metz – Dro Fernandez, une première titularisation encourageante

Titulaire pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Dro Fernandez a livré une prestation encourageante, qui demandera confirmation dans les semaines à venir.

Le PSG a repris les commandes de la Ligue 1. Suite à la défaite du RC Lens face à l’AS Monaco (3-2), le club parisien avait une belle occasion à saisir. Et les Rouge & Bleu ne se sont pas manqués avec une victoire facile contre le FC Metz (3-0). Entre les deux matchs de barrage de Ligue des champions, Luis Enrique a profité de cette rencontre face à la lanterne rouge du championnat pour faire tourner son effectif. Ainsi, Dro Fernandez a connu sa première titularisation depuis son arrivée à Paris cet hiver.

Une condition physique à parfaire

Le milieu de 18 ans a livré une performance satisfaisante sur la pelouse du Parc des Princes. Si l’ancien du FC Barcelone a montré sa qualité technique (95% de passes réussies, 1 passe clé), il doit encore parfaire sa condition physique pour répondre aux exigences du haut niveau (5 duels remportés sur 11), comme l’a reconnu le principal intéressé après la rencontre. « Personnellement, je me suis senti bien, ça avance petit à petit. Je suis venu ici pour jouer, prendre du rythme. Je suis très content de la victoire. Le niveau de la Ligue 1 ? Je m’attendais à un niveau plus faible en Ligue 1. À chaque fois on joue contre des rivaux durs et costauds. Il faut travailler pour réussir. » En conférence de presse, Luis Enrique a salué la performance de son joueur, tout en rappelant l’importance d’y aller pas à pas avec la recrue hivernale : « Il est encore un jeune de deuxième année. Parfois, on perd un petit peu la tête. Il faut savoir qu’il a beaucoup de qualités mais il faut aller petit à petit. »

L’international U18 espagnol a reçu la note de 5.5/10 dans le quotidien Le Parisien. « L’ancien Barcelonais a montré qu’il n’était pas maladroit avec le ballon. On sent du potentiel, même si on l’a senti sur la retenue par moments. Quelques pertes de balles évitables. Physiquement, il va également devoir s’aguerrir. » Le quotidien L’Equipe s’est montré plus sévère dans son analyse du match avec la note de 5/10. « Le jeune Espagnol a pu constater la densité physique en L1 : il a souffert dans le duel et a confirmé son déficit de puissance. Il va devoir muscler son jeu. Mais ce gamin a du ballon, sent le jeu et peut avoir des gestes brillants (déviation du talon, 41e). On demande à le revoir. » Le quotidien sportif poursuit son analyse : « Face à des Messins denses athlétiquement, on a compris : ses 53 ballons touchés, ce tir contré (21e), ses passes scolaires (39 sur 42 réussies) traduisent imparfaitement l’impression générale. Et un constat s’impose déjà : il faudra du temps, sans doute plusieurs mois, pour que l’ex-Barcelonais accorde son niveau athlétique aux standards de la L1. Ses petites jambes, son buste frêle sont apparus nettement samedi. Comme si le milieu, malgré son mètre quatre-vingt, paraissait soudain petit dans l’impact comme dans les courses. »

Le staff parisien et le joueur devront donc travailler pour combler ce déficit de puissance. « Mais ce qui rassure, au sortir de cette première heure de jeu, c’est la perception de cette technique en mouvement soyeuse. Ils ne sont pas beaucoup en L1 à pouvoir réaliser cette déviation délicieuse d’un talon (41e). Et ils sont sans doute une poignée à pouvoir enchaîner ces doubles contacts si rapides. Le numéro 27, très attentif dans son travail de compensation, n’a pas encore la créativité de son aîné Javier Pastore mais dans ses prises de balle comme dans ses conduites, il diffuse une forme de classe. »