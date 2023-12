PSG / Metz : les compositions officielles

Ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport), le PSG dispute son dernier match de l’année face au FC Metz. Et Luis Enrique a dévoilé sa composition d’équipe pour cette rencontre.

Le PSG dispute son dernier match de l’année 2023 au Parc des Princes ce mercredi soir. À cette occasion, le club de la capitale accueille le FC Metz dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Et après leur match nul frustrant à Lille (1-1), les Parisiens auront à coeur de renouer avec la victoire. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a réservé quelques surprises dans son onze de départ et une équipe portée vers l’offensive.

Le 3-4-3 de retour, Lee et Zaïre-Emery en piston

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma retrouve une place de titulaire après ses deux matches de suspension. Une défense à trois est alignée avec Marquinhos, Milan Skriniar et Danilo Pereira. Achraf Hakimi et Lucas Hernandez débutent donc sur le banc. De leur côté, Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-In occuperont les rôles de piston tandis que Manuel Ugarte et Vitinha sont alignés dans l’entrejeu. Enfin, en attaque, Kylian Mbappé est titulaire pour le jour de son 25e anniversaire. Il sera accompagné par Bradley Barcola et Randal Kolo Muani.

Feuille de match PSG / FC Metz

17e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Sport – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Guillaume Débart et Julien Pacelli – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Yohann Rouinsard et Stéphane Bré

Le XI du PSG : Donnarumma – Marquinhos (c), Skriniar, Danilo – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha, Lee – Kolo Muani, Mbappé, Barcola Remplaçants : Letellier, Hakimi, L.Hernandez, Mukiele, Ndour, Soler, E.Mbappé, G.Ramos, Asensio

: Donnarumma – Marquinhos (c), Skriniar, Danilo – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha, Lee – Kolo Muani, Mbappé, Barcola Le XI du FC Metz : Oukidja – Van Den Kerkhof, Nduquidi, Traoré, Hérelle, Udol (c) – Jean-Jacques, Maïga, N’Doram, Sabaly – Asoro Remplaçants : Dietsch, Colin, Candé, Kouao, Camara, Jallow, Elisor, Mbaye, Sané

