PSG / Metz – Les compositions officielles

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte le FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG a une occasion en or de récupérer son fauteuil de leader. Avec la défaite du RC Lens face à l’AS Monaco (2-3) plus tôt dans la soirée, le club de la capitale n’aura pas le droit à l’erreur devant son public. Avant leur barrage retour de Ligue des champions, les Rouge & Bleu affrontent le FC Metz, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Une victoire ou un match nul permettrait au champion de France en titre d’occuper le trône du championnat. Et pour cette rencontre face à la lanterne rouge, Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif, privé de Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Ousmane Dembélé.

Dro Fernandez titulaire, Vitinha sur le banc

Dans les buts, Matvey Safonov est une nouvelle fois titulaire. En défense, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez sont alignés au poste des latéraux tandis qu’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo forment la charnière centrale. Dans l’entrejeu, le trio Lee Kang-In, Warren Zaïre-Emery et Dro Fernandez est associé. La recrue hivernale connaîtra donc sa première titularisation. Enfin, Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola sont alignés en attaque.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Metz

23e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Abdelatif Kherradji – Arbitres assistants : Ludovic Reyes et Huseyin Ocak – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Christian Guillard et Jérôme Brisard

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Zaïre-Emery, Dro Fernandez – Doué, G.Ramos, Barcola Remplaçants : Chevalier, Marin, Marquinhos, Kvaratskhelia, Vitinha, Nuno Mendes, Mbaye, Pacho, J.Neves

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Zaïre-Emery, Dro Fernandez – Doué, G.Ramos, Barcola Le XI de Metz : Fischer – Kouao, Gbamin, Yegbe, Sané, Ballo-Touré – Michal, B.Traoré, A.Traoré, Tsitaichvili – H.Diallo (c) Remplaçants : Ba, Colin, Mboula, Sarr, Deminguet, Munongo, Abuashvili, Kvilitaia, Mbala

