Luis Enrique
Image : PSG.fr

PSG / Metz – Les compositions officielles

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 février 2026

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte le FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG a une occasion en or de récupérer son fauteuil de leader. Avec la défaite du RC Lens face à l’AS Monaco (2-3) plus tôt dans la soirée, le club de la capitale n’aura pas le droit à l’erreur devant son public. Avant leur barrage retour de Ligue des champions, les Rouge & Bleu affrontent le FC Metz, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Une victoire ou un match nul permettrait au champion de France en titre d’occuper le trône du championnat. Et pour cette rencontre face à la lanterne rouge, Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif, privé de Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Ousmane Dembélé.

PSG / Metz – Annoncez votre pronostic

Dro Fernandez titulaire, Vitinha sur le banc

Dans les buts, Matvey Safonov est une nouvelle fois titulaire. En défense, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez sont alignés au poste des latéraux tandis qu’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo forment la charnière centrale. Dans l’entrejeu, le trio Lee Kang-In, Warren Zaïre-Emery et Dro Fernandez est associé. La recrue hivernale connaîtra donc sa première titularisation. Enfin, Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola sont alignés en attaque.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Metz

23e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Abdelatif Kherradji – Arbitres assistants : Ludovic Reyes et Huseyin Ocak – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Christian Guillard et Jérôme Brisard

  • Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Zaïre-Emery, Dro Fernandez – Doué, G.Ramos, Barcola
    • Remplaçants : Chevalier, Marin, Marquinhos, Kvaratskhelia, Vitinha, Nuno Mendes, Mbaye, Pacho, J.Neves
  • Le XI de Metz : Fischer – Kouao, Gbamin, Yegbe, Sané, Ballo-Touré – Michal, B.Traoré, A.Traoré, Tsitaichvili – H.Diallo (c)
    • Remplaçants : Ba, Colin, Mboula, Sarr, Deminguet, Munongo, Abuashvili, Kvilitaia, Mbala
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 février 2026

Articles similaires

psg-fcm

PSG / Metz – Annoncez votre pronostic

21 février 2026
Ansu Fati

Le RC Lens renversé par l’AS Monaco, le PSG peut reprendre sa place de leader

21 février 2026
PSG joie

Parc des Princes, clean-sheet… Les chiffres clés avant PSG / Metz

21 février 2026
Fémines PSG

Les Féminines du PSG déroulent contre Lens en championnat

21 février 2026
Bouton retour en haut de la page