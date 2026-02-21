PSG / Metz – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Metz lors de la 23e journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait effectuer un large turnover contre les Messins.

Situé entre les deux barrages de la Ligue des champions contre l’AS Monaco, le match de la 23e journée de Ligue 1 contre Metz ce samedi soir doit permettre au PSG d’engranger de la confiance avant le barrage retour au Parc des Princes et pourquoi pas de permettre au Rouge & Bleu de retrouver la première place du championnat, Lens jouant également ce samedi contre… l’AS Monaco (17 heures, beIN SPORTS 1). Pour cette rencontre contre la lanterne rouge, Luis Enrique doit faire sans quatre joueurs, Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu et Ousmane Dembélé.

Ibrahim Mbaye de retour dans le onze de départ

Quatre jours avant de retrouver l’AS Monaco, le coach du PSG devrait faire largement tourner. Selon L’Equipe et Le Parisien, Luis Enrique devrait titulariser Matvey Safonov dans les buts. Achraf Hakimi occuperait le couloir droit, alors que Lucas Hernandez devrait retrouver une place de titulaire dans le couloir gauche. Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo formeraient la charnière centrale. Alors qu’il aimerait les faire souffler, comme il l’a expliqué en conférence de presse, Luis Enrique devrait titulariser Vitinha et Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. Ils seraient accompagnés de Kang-in Lee. Enfin pour l’attaque, Ibrahim Mbaye devrait occuper le couloir droit, Gonçalo Ramos la pointe et Désiré Doué le couloir gauche.