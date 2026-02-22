PSG / Metz – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, le PSG a retrouvé son fauteuil de leader après son succès face au FC Metz (3-0). Et malgré une équipe remaniée, les Rouge & Bleu ont fait le job face à la lanterne rouge.

Avec le faux-pas du RC Lens face à l’AS Monaco (défaite 3-2), le PSG avait une belle occasion à saisir pour récupérer son fauteuil de leader. Et les Rouge & Bleu n’ont pas raté cette opportunité. Malgré une équipe remaniée, le club de la capitale n’a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de la lanterne rouge de Ligue 1, le FC Metz (3-0). Plusieurs Parisiens ont affiché un bon niveau sur la pelouse du Parc des Princes.

Zaïre-Emery impressionne, Lee précieux, Zabarnyi solide

Utilisé dans un rôle de sentinelle, Warren Zaïre-Emery a excellé dans ce positionnement. « Il diffuse une impression de domination athlétique impressionnante. Il compense, court, gagne des duels, joue en une touche quand il le faut. Avance quand il faut gagner des mètres. La jeune sentinelle, certes moins dominante dans la dernière demi-heure, traverse un hiver splendide. Sa prestation est un peu plus rehaussée par sa passe décisive lumineuse pour Doué (3e). Il aurait pu boucler sa soirée dorée par un but (79e) », salue L’Equipe, qui lui attribue la note de 7/10. Même notation pour Gonçalo Ramos (7/10), auteur d’un but et d’une passe décisive : « Qui a dit que le Portugais n’était pas efficace quand il est titulaire ? Sa passe décisive pour Barcola (45e +3), son enchaînement de haut niveau (77e, 3-0) valident une production parfois brouillonne techniquement mais pleine d’envie. L’ancien de Benfica n’a sans doute pas le support technique suffisant pour être le 9 créatif de Luis Enrique, mais il apporte vraiment quelque chose. »

Parmi les autres satisfactions du match, la solidité défensive parisienne malgré la rotation d’effectif. Pas inquiétés par le FC Metz, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Illia Zabarnyi ont affiché de la sérénité. La recrue estivale a notamment remonté la pente après une prestation compliquée face au Stade Rennais. « L’Ukrainien avait besoin de se rassurer après une dernière prestation compliquée à Rennes. Il a signé une performance sobre mais positive, sans erreur notable et avec quelques interventions sérieuses (19e) face à une faible attaque messine », souligne Le Parisien, qui lui octroie la note de 6/10. Enfin, Lee Kang-In a aussi brillé dans un rôle de relayeur. « En l’absence de Vitinha, le Sud-Coréen a été la plaque tournante du jeu parisien. Dans une position souvent reculée, il a régalé en multipliant les longues ouvertures avec son pied gauche terriblement précis. Très mobile, il n’a pas non plus compté ses efforts quand il fallait venir donner un coup de main en défense. Plus discret après la pause. Remplacé par Vitinha (63e) », résume le quotidien francilien avec la note de 6.5/10.

(L’Equipe) : Safonov 5 – Hakimi 6, Zabarnyi 6, Beraldo 5, L.Hernandez 6 – Lee 6, Zaïre-Emery 7, Dro 5 – Doué 5 (Mbaye 4), G.Ramos 7, Barcola 6 / Luis Enrique 7 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 5 – Hakimi 5.5, Zabarnyi 6, Beraldo 5.5, L.Hernandez 6 – Lee 6.5, Zaïre-Emery 7, Dro 5.5 – Doué 6 (Mbaye 4.5), G.Ramos 5, Barcola 6