Ce vendredi soir (20h45 sur DAZN), le PSG accueille le Montpellier Hérault à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu voudront obtenir les trois points pour la première de la saison à domicile.

Le PSG retrouve le Parc des Princes. Opposés au Montpellier Hérault ce vendredi soir, les champions de France en titre auront à coeur de faire bonne figure devant leurs supporters pour cette première de la saison à domicile. À cette occasion, Luis Enrique pourra s’appuyer sur ses recrues Matvey Safonov, Willian Pacho, João Neves et Désiré Doué. Et à moins de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Parisiens et Montpelliérains ? Annoncez votre pronostic dans la rubrique commentaire. La semaine passée, le PSG s’était imposé sur la pelouse du Havre sur le score de 1-4. Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.