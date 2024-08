PSG / MHSC : La composition probable des Parisiens

A l’occasion de la première journée de Ligue 1 la semaine passée sur la pelouse du Havre (victoire 1-4), Luis Enrique avait concocté le onze de départ à la moyenne d’âge la plus basse de l’histoire du PSG. Pour la 2e journée de Ligue 1 face au MHSC ce vendredi (20h45 sur DAZN) au Parc des Princes, le technicien espagnol devrait procédé à plusieurs changements.

Lors de la victoire parisienne en Normandie à l’occasion de la J1, Gonçalo Ramos, touché à la cheville, a cédé sa place à Randal Kolo Muani. Ainsi, Luis Enrique est contraint une semaine plus tard à au moins un changement dans son onze de départ. Toujours en attaque et selon Le Parisien, Ousmane Dembélé devrait retrouver son rôle de titulaire, occupé par Kang-In Lee sur la pelouse du Stade Océane. S’il a débuté sur le banc la semaine dernière, Bradley Barcola devrait lui aussi débuter dans la peau d’un titulaire au poste de (faux) numéro 9. Un positionnement que Luis Enrique évoque souvent en conférence de presse pour l’ancien lyonnais, pas plus tard que ce jeudi, veille de match : « Barcola pourrait jouer comme 9, il occupait ce poste dans les équipes de jeunes. J’aime les joueurs qui sont polyvalents ». Toujours selon Le Parisien, Kang-In Lee devrait occuper le flanc gauche de l’attaque parisienne. Dans l’entrejeu, le trio ne devrait pas changer : Vitinha devant la défense, Warren Zaïre-Emery en relayeur et Marco Asensio en meneur de jeu. Joao Neves serait en balance avec Vitinha. Dans ce secteur de jeu où la concurrence fera rage cette saison, Fabian Ruiz devrait connaître ses premières minutes en tant que champion d’Europe avec l’Espagne.

Gianluigi Donnarumma gardera logiquement la cage Rouge & Bleu. Après avoir purgé sa suspension la semaine dernière, Nuno Mendes devrait retrouver son côté gauche de la défense au détriment de Yoram Zague. La charnière centrale devrait être composée de Marquinhos qui poussera Lucas Beraldo sur le banc, et sera accompagné de la recrue estivale Willian Pacho. Achraf Hakimi devrait poursuivre sur sa lancée en disputant son 122e match en Rouge & Bleu. Toujours selon Le Parisien « Danilo Pereira et Nordi Mukiele, en instance de transfert, ne seront pas dans le groupe tout comme Manuel Ugarte et Carlos Soler prochainement attendus respectivement à Manchester United et West Ham« .

La compo probable du PSG face au MHSC

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes – Vitinha, Zaïre-Emery, Asensio – Dembélé, Barcola, Lee.