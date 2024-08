Ce vendredi soir (20h45 sur DAZN), le PSG reçoit le Montpellier Hérault à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce soir. Pour son premier match de la saison à domicile, les Rouge & Bleu auront à coeur d’offrir la victoire et un beau spectacle à leurs supporters face au Montpellier Hérault. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de convoquer un groupe de 21 joueurs.

Première convocation pour Doué, Skriniar absent

Sans surprise, Presnel Kimpembe (reprise), Lucas Hernandez (genou) et Gonçalo Ramos (cheville) ne seront pas de la partie, tout comme les joueurs sur le départ (Nordi Mukiele, Juan Bernat, Danilo Pereira, Manuel Ugarte, Ayman Kari et Carlos Soler). Arrivé le week-end dernier, Désiré Doué a été appelé pour disputer cette rencontre, tout comme les autres recrues, Matvey Safonov, Willian Pacho et João Neves. Pour les Titis, Yoram Zague, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye ont une nouvelle fois été convoqués. À noter les retours de Fabian Ruiz et Nuno Mendes. Le premier était revenu tardivement à l’entraînement après son sacre à l’Euro 2024 tandis que le Portugais était suspendu face au Havre la semaine passée. En revanche, Milan Skriniar n’a pas été convoqué pour cette rencontre.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas

: Donnarumma, Safonov, Tenas Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, Zague, Pacho

: Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, Zague, Pacho Milieux : Ruiz, Doué, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, João Neves

: Ruiz, Doué, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, João Neves Attaquants : Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola, Mbaye