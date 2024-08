PSG / MHSC : Les chiffres clés de la rencontre

Le PSG reçoit ce vendredi (20h45 sur DAZN) le MHSC pour le compte de la 2e journée de L1. Sur la pelouse du Parc des Princes, le club de la capitale s’apprête à affronter un adversaire bien connu. Zoom sur les chiffres clés de la rencontre.

A l’occasion de la 2e journée de Ligue 1 en 2024/2025, le PSG retrouvera le MHSC pour la 76e fois de son histoire en match officiel. Le bilan est en faveur du club de la capitale : 36 victoires, 22 nuls et 17 défaites. Lors des 7 derniers rendez-vous face aux Héraultais, les Parisiens ont inscrit 30 buts, soit une moyenne de 4 buts par match. Festival de buts attendu ce soir au Parc des Princes ? Depuis le 0-0 à La Mosson en 2017/2018, le PSG reste face à Montpellier sur une série de 14 matchs au cours desquels les filets adverses ont tremblés au moins à deux reprises par rencontre. De l’autre côté, le MHSC n’a réussi a faire trembler les filets parisiens qu’à trois reprises sur ses 12 derniers matchs au Parc des Princes, contre 35 buts Rouge & Bleu sur la même période. Sur le plan individuel, Kylian Mbappé est le meilleur buteur parisien face au MHSC avec 13 réalisations. Le Français devance Neymar (6 buts), Angel Di Maria (5 buts) Raï et Pedro Miguel Pauleta (4 buts).

La semaine passée sur la pelouse du Stade Océane face au Havre, Willian Pacho, Joao Neves et Ibrahim Mbaye ont porté le maillot du PSG pour la première. Le club de la capitale compte désormais 510 joueurs ayant revêtu sa tunique depuis sa création en 1970. Ce vendredi soir au Parc des Princes, Désiré Doué pourrait devenir le 511e. Dans l’histoire, pas moins de 24 joueurs ont portés le maillot du PSG et du MHSC : Christian André, William Ayache, Claude Barrabé, Bruno Carotti, Aliou Cissé, Patrick Colleter, Xavier Gravelaine, Vincent Guérin, Jonathan Ikoné, Thierry Laurey, Jean-Claude Lemoult, Francis Llacer, Patrice Loko, Claude Lowitz, Nordi Mukiele, Nicolas Ouédec, Christian Perez, Patrice Py, Laurent Robert, Mamadou Sakho, Stéphane Sessegnon, Benjamin Stambouli, Siaka Tiéné et Daniel Xuereb.

Les chiffres et faits ont été dressés par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.