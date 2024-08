PSG / MHSC – Les compositions officielles

Ce vendredi soir (20h45 sur DAZN), le PSG accueille le Montpellier Hérault dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce vendredi. À cette occasion, les Rouge & Bleu affrontent le Montpellier Hérault. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de quelques joueurs blessés (Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos) et d’éléments sur le départ (Nordi Mukiele, Milan Skriniar, Danilo Pereira, Manuel Ugarte, Carlos Soler). Mais, le technicien espagnol a composé un onze de départ compétitif.

Un trio offensif Dembélé, Asensio, Barcola

Dans les buts, pas de surprise avec la présence de Gianluigi Donnarumma. Les postes de latéraux sont occupés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes. La charnière centrale est composée du capitaine Marquinhos et de Willian Pacho. Dans l’entrejeu, João Neves va connaître sa première titularisation. Il sera associé à son compatriote Vitinha et au Titi, Warren Zaïre-Emery. En attaque, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont alignés sur les ailes de l’attaque tandis que Marco Asensio occupe le poste de numéro 9.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Montpellier Hérault

2ème journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Yannik Boutry – Quatrième arbitre : Aurélien Petit – VAR : Alexandre Castro et Dominique Julien

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, João Neves, Zaïre-Emery – Dembélé, Asensio, Barcola Remplaçants : Safonov, Beraldo, Zague, Ruiz, Lee, Mayulu, Doué, Kolo Muani, Mbaye

