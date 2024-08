Ce vendredi soir (20h45 sur DAZN), le PSG accueille le MHSC à l’occasion de la 2ème journée de Ligue 1. Et Luis Enrique pourra compter sur un groupe étoffé.

Ce vendredi soir (20h45 sur DAZN), le PSG retrouvera le Parc des Princes. Pour son premier match de la saison à domicile, le club parisien accueille le Montpellier Hérault. Victorieux du Havre (1-4) en ouverture de cette saison 2024-2025 de Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique auront à coeur de surfer sur cette bonne performance. Seuls Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos manqueront à l’appel. Cette rencontre sera également l’occasion de voir les premiers pas de Willian Pacho, João Neves et Désiré Doué dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud.

À lire aussi : L1 – En conférence de presse, Luis Enrique répond sur les failles du PSG sur coups de pied arrêtés

Marco Asensio ou Bradley Barcola en numéro 9 ?

Selon L’Equipe, le PSG devrait évoluer avec un faux numéro 9. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Gianluigi Donnarumma. Au poste de latéraux, Lucas Beraldo et Achraf Hakimi sont pressentis pour débuter. La charnière centrale pourrait être composée de Marquinhos et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, João Neves pourrait connaître sa première titularisation aux côtés de Warren Zaïre-Emery et de son compatriote Vitinha. Enfin, avec l’absence de Gonçalo Ramos, Marco Asensio pourrait occuper un rôle de faux numéro 9. Il serait ainsi accompagné sur les ailes par Lee Kang-In et Ousmane Dembélé.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent. Au poste de gardien et en défense centrale, pas de changement. En revanche, le quotidien opte pour le retour de Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Le Portugais avait manqué le match face au Havre en raison d’une suspension. Dans l’entrejeu, pas de João Neves mais plutôt un Marco Asensio placé un cran plus bas, laissant ainsi la place à Bradley Barcola en position de numéro 9.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Vitinha, Neves, Zaïre-Emery – Dembélé, Asensio, Lee

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Vitinha, Neves, Zaïre-Emery – Dembélé, Asensio, Lee Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaïre-Emery, Asensio – Dembélé, Barcola, Lee

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaïre-Emery, Asensio – Dembélé, Barcola, Lee Le XI probable du MHSC : Lecomte – Tchato, Omeragic, Sagnan, Sacko – Ferri, Chotard, Savanier (c) – Nordin, Al-Tamari, Adams

Les compositions probables PSG / MHSC (L’Equipe)