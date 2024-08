PSG / MHSC : Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG a surclassé Montpellier (6-0) pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Le club de la capitale a été porté par un collectif très fort et quelques individualités, comme Bradley Barcola ou Joao Neves.

Pour son premier match de la saison au Parc des Princes, le PSG n’a pas fait dans la dentelle au moment de battre Montpellier. Les Parisiens ont en effet offert un récital et six buts à leurs supporters. Double buteur hier soir et véritable poison pour la défense héraultaise, Bradley Barcola a obtenu les meilleures notes dans L’Equipe et Le Parisien. Pour le quotidien sportif, c’est un 9. « Qui a dit que la Ligue 1 manquait de stars ? En deux matches, le Français a déjà pris une dimension importante dans cette équipe. Après le départ de Mbappé, l’international tricolore ne se cache pas. Deux buts, dont un exceptionnel (4e et 53e), une récupération pour lancer le deuxième (24e) mais surtout une impression de qui nous donne envie d’être la semaine prochaine pour le revoir jouer. » Le quotidien francilien lui met un 8,5. « Quel bonheur pour les yeux ! Barcola a immédiatement enflammé le Parc en faisant parler ses qualités de provocateur et sa vitesse qui l’ont mis sur orbite pour ouvrir le score (4e). Il remet ça sur le deuxième but en récupérant le ballon dans son propre camp avant de faire le choix juste en servant Neves (24e). Il est parfaitement placé pour inscrire son premier doublé (53e). On a déjà envie de le revoir et le Parc aussi qui l’a acclamé ! »

Joao Neves, métronome du milieu

Titulaire pour la première fois et auteur de deux nouvelles passes décisives, Joao Neves a ébloui le Parc des Princes de son talent. Le jeune milieu de terrain du PSG a obtenu un 8 dans Le Parisien. « Le Portugais a été le métronome du PSG. Pour sa première titularisation, il a été au four et au moulin. Il lance idéalement Barcola sur le premier but puis délivre un amour de passe pour Asensio. Sans ballon, il n’a pas compté ses efforts, proposant sans cesse des solutions puis en abattant un gros travail à la récupération. Oui, les supporters risquent de l’adorer. » De son côté, L’Equipe lui offre un 7. « On se posait des questions sur la capacité de cette équipe à marquer des buts. Avec la qualité de passe du Portugais, les attaquants peuvent être déjà plus libérés. Le milieu a délivré ses deuxième (4e pour Bradley Barcola) et troisième (24e pour Marco Asensio) passes décisives en deux matches de Ligue 1. Il a surtout donné l’impression d’être déjà très intégré à cette équipe. » Les deux quotidiens ont particulièrement aimé le match du onze du PSG, qui n’a pas eu un joueur noté en dessous de six.