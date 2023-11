PSG / MHSC – Marquinhos s’offre un record prestigieux au PSG

Titulaire en défense centrale ce soir contre Montpellier (3-0), Marquinhos est entré un peu plus dans l’histoire du PSG avec ce nouveau succès des Rouge & Bleu sur la pelouse du Parc des Princes.

De retour dans une très belle forme, Marquinhos est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. Le capitaine des Rouge & Bleu a une nouvelle fois brillé ce vendredi soir sur la pelouse du Parc des Princes lors du large succès parisien contre Montpellier (3-0) en ouverture de la onzième journée de Ligue 1. Un succès qui, outre offre la première place du championnat, permet à l’international brésilien d’entrer encore un peu plus dans l’histoire du PSG.

A voir aussi : Le festival du PSG face à Montpellier et une première place provisoire

300e victoire sous le maillot du PSG

Le numéro 5 du PSG a en effet remporté son 300e match toutes compétitions sous le maillot des Rouge & Bleu. Il est le premier joueur à atteindre cette barre symbolique au sein du PSG. Il devance désormais de cinq longueurs, son ancien coéquipier, Marco Verratti (295). Pour le site internet du club, Marquinhos est revenu sur ce cap franchi. « Ça fait plaisir. Je ne le savais même pas. J’ai vu la photo, ils me l’ont dit dans le vestiaire, ça fait très plaisir. Je pense que c’est une stat sur les victoires, et c’est ça qui est beau, c’est important. Nous, on est là, on joue, on essaye de gagner tous les matches et quand on arrive à accomplir des records comme ça, ça fait vraiment plaisir.«