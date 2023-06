PSG : Milan Skriniar retrouve des couleurs

Si le PSG a d’ores et déjà enregistré l’arrivée de Milan Skriniar sans pour autant l’officialiser, les doutes planent autour de l’opération. En effet, victime de blessures dorsales récurrentes, le Slovaque a connu une deuxième partie de saison 2022/2023 fortement perturbée avec l’Inter Milan.

Arrivé en fin de contrat à la fin de ce mois de juin 2023, Milan Skriniar est libre de s’engager où il le souhaite depuis le mois de janvier dernier. En effet, l’international slovaque n’a pas prolongé son bail avec l’Inter Milan, et est lorgné par le Paris Saint-Germain depuis un an maintenant. Cependant, si l’opération n’est toujours pas officielle, l’arrivée de Milan Skriniar sous les cieux parisiens semble actée selon les derniers échos de la presse. Un transfert qui peut inquiéter certains supporters et suiveurs du PSG en raison des multiples blessures du défenseur qui devrait poser ses valises à Paris dans les prochaines semaines. En effet, depuis le 24 février, le défenseur central a manqué pas moins de 22 rencontres, chaque fois touché au dos. Depuis, Milan Skriniar s’est fait opérer et semble se remettre de la meilleure des manières. En effet, le joueur a retrouvé les rangs de la sélection slovaque en ce mois de juin à l’occasion de la trêve internationale de fin de saison, et a disputé les deux rencontres en intégralité.

Milan Škriniar will officially become new Paris Saint-Germain player in July after signing pre contract in January. 🔴🔵 #PSG



Škriniar will join on four year deal — it will be valid until June 2027.



Škriniar, Asensio, Ugarte ✅

Kang-in Lee, Cher Ndour ⏳ pic.twitter.com/NVZ5KKkMhU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023 Twitter : @FabrizioRomano

Au cours de ce rassemblement avec la Slovaquie, Milan Skriniar a affronté l’Islande et le Liechtenstein. Deux confrontations au cours desquelles le futur joueur du PSG a disputé les 90 minutes en central gauche dans une défense à quatre. Lors du premier match, le défenseur central a touché 70 ballons, affichant un taux de passes réussies de 89,8% et un bilan mitigé de 2 duels remportés sur 5 disputés. Il faut le dire, si les Slovaques se sont imposés (1-2) à Reykjavik, Milan Skriniar et ses coéquipiers ont été assez exposés dans ce match on ne peut plus important, à l’extérieur, sur le plan comptable. En effet, dans le groupe J des qualifications à l’Euro 2024, la Slovaquie a su se placer à la deuxième place derrière le Portugal avec ses 10 points en quatre rencontres disputées. Trois jours plus tard, à l’occasion du déplacement au Liechtenstein, la copie de Milan Skriniar est plus complète. En effet, dans un bloc plus haut que face à l’Islande, le défenseur slovaque a cette fois-ci touché 109 fois le ballon ave un taux de passes réussies à 95%. Sur le plan défensif, le futur parisien a remporté 3 duels sur 4 disputés.

Ces deux performances de 90 minutes avec la Slovaquie permettent donc à Milan Skriniar de retrouver du rythme depuis son entrée de 10 minutes en fin de match avec l’Inter Milan face au FC Porto le 14 mars dernier en huitième de finale retour de Ligue des Champions. De quoi espérer une reprise en bonne et due forme au nouveau centre d’entraînement du PSG dans quelques semaines, et enchaîner sur une bonne préparation afin d’être prêt pour la reprise de la compétition.